Farbenfroher Augenschmaus zum 65. Nussknacker-Geburtstag

In ihren Trachten boten die Volkstanzgruppen aus nah und fern ein farbenfrohes Bild.

Lüdenscheid - Zum hinreißenden, farbenfrohen Augenschmaus ist am Samstag im Bürgerforum das große Volkstanzfest eraten, mit dem die „Nussknacker“ ihren 65. Geburtstag gefeiert haben. Tanzgruppen aus nah und fern feierten mit den Lüdenscheidern ein fröhliches, grenzübergreifendes Fest.

Weite Anreisen bis aus Belgien und den Niederlanden nahmen befreundete Gruppen für das Treffen in Kauf. Rund 140 Tänzer – der jüngste gerade einmal vier Jahre alt – brachen mit ihren eindrucksvollen Darbietungen für den Volkstanz und überliefertes Brauchtum eine Lanze.

An das Organisationsteam, Helfer und Teilnehmer richtete „Nussknacker“-Leiterin Anke Dahlhaus in ihrer Begrüßung ein dickes Dankeschön. „Alles ist super gelungen“, lobte sie. Dankesworte gingen ebenso an die Sachsen-Thüringer als Heimatverein der „Nussknacker“ und die Stadt für die Bereitstellung des Bürgerforums im Rathaus.

65 Jahre: Volkstanzfest der Nussknacker Zur Fotostrecke

Als Gäste hieß Dahlhaus die Volkstanzgruppe Reuzegom aus der belgischen Partnerstadt Leuven und die Folkloristische Dansgroep Hellendoorn aus den Niederlanden, ferner den Griechischen Tanzverein Thrakien, den „Fröhlichen Kreis“ aus Hohenlimburg, den Tanzkreis Boni und die Volkstanzgruppe „Karl Jellinghaus“ aus Hagen sowie das Akkordeonorchester der Musikschule im Forum willkommen. Begleitend und konzertant stellten die Musiker ihre Klasse unter Beweis.

Auf flämisch und deutsch begrüßte Bürgermeister Dieter Dzewas die Gäste aus nah und fern. Das internationale Tanzfest sei einer Gruppe zu verdanken, die mit 65 Jahren bereits im Rentenalter, nichtsdestotrotz erstaunlich agil sei, scherzte er. Auf die lange Geschichte der Sachsen-Thüringer in Lüdenscheid, die Entstehung der Volkstanzgruppe und die Verlässlichkeit der „Nussknacker“ bei Festen und Repräsentationsaufgaben ging er ein. Die Vielfalt des Programms spiegele das Bild der Stadt.

Grüße des Ehrenvorsitzenden Armin Keilig brachte Guntram Behle als Sprecher der Sachsen-Thüringer zum Fest mit. Die jahrzehntelange Unterstützung der „Nussknacker“ beim Tag der Heimat waren Brigitta Gottmann vom Bund der Vertriebenen Dankesworte wert.

Freundschaft über Grenzen hinweg demonstrierten die Tanzgruppen bei gemeinsamen Tänzen vor großer Besucherkulisse. Ob Tampet oder Sternpolka: Jeder machte fröhlich mit, schwungvoll vom Akkordeonorchester unter Leitung von Marion Fritzsche begleitet. Den ganzen Nachmittag über erfreuten die Tanzgruppen mit Tänzen aus ihren Ländern und Regionen. Nicht zuletzt durch die aufwändigen Trachten und die tänzerische Ausdruckskraft war jeder Beitrag eine Augenweide.

Zwischendurch boten Kaffee, Kuchen und Würstchen Ausführenden und Besuchern eine willkommene Stärkung. Beim Verteilen half die Ehrenamtbörse tatkräftig mit.