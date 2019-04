Familienbad Nattenberg: Nachdem die Gäste gegangen waren, kamen die Kriminellen

Das war übrigens noch längst nicht alles an Einbruchsversuchen in Gewerbebetriebe seit der Nacht Donnerstag auf Freitag in Lüdenscheid, auch wenn diese noch gar nicht angezeigt wurden. Scheinbar betätigen sich mehr und mehr schräge Vögel (auch aus dem Umland wie Hagen) auf diesem Gebiet.

Das ist auch gar kein Wunder, da ihm Rahmen der drastischen Verschärfung der Strafen für Wohnungseinbrüche die laxen Strafen für Einbrüche in Unternehmen ohne Diebstahl teurer Dinge, bei denen die Täter erstmal erwischt werden müssen und dies nachgewiesen bekommen müssen, unverändert blieben. So ein Treiben wird in Bayern höchstens als Hausfriedensbruch (nur 1 Jahr Haft Höchstsstrafe) geahndet, in NRW wohl oftmals gar nicht, da der Abs. 2 im § 243 StGB die Anwendbarkeit dieses Paragraphen selbst in schwersten Fällen (etwa bei Benutzung von Kriegswaffen oder Sprengstoff!) komplett ausschliesst!

Ein Einbruch mit schwerem Werkzeug unter Zerstören von teuren Brandschutztüren, Fenstern und/oder Dächern und die Beschädigung oder Zerstörung von Arbeitsplätzen und Anlagen im Wert von hunderttausenden von Euro wird somit momentan wie eine Petitesse wie ein blosses Missachten eines Schilds "Betreten verboten" von der Justiz behandelt. Denn entsprechende Paragraphen zum Schutz von

Anlagen greifen nur bei solchen in staatlichem Besitz. Dabei steht hier vielfach die Existenz eines Betriebes auf dem Spiel.

Zum Vergleich drohen andere Paragraphen des (Neben-)Strafrechts

selbst für völlig belanglose bis einst legitime Handlungen ohne Schädigung von irgendetwas meist direkt 3-5 Jahre Haftstrafe an, wobei diese oftmals durch weitere Paragraphen (z.B. § 330 StGB) schnell auf 10 Jahre angehoben werden kann.

Die derzeitige Rechtslage ist daher völlig unbefriedigend.

Es wäre daher höchste Zeit, entweder § 244 StGB zu ergänzen, so dass

dieser neben Wohnungseinbrüchen auch Einbrüche in Unternehmen (und Behörden) erfasst oder z.B. einen § 123a/124a "Einbruch in Unternehmen und Behörden" einzuführen, in dem das illegale Eindringen in Unternehmen/Behörden mittels Werkzeugen unter Umgehung bzw. Zerstörung von Sicherungseinrichtungen wie Türen mit zumindest 5 Jahren Höchststrafe geahndet wird.

Insbesondere muss eine Strafbarkeit des Versuchs für Einbrüche in Unternehmen eingeführt werden, welche bei der derzeitigen Rechtslage scheinbar als Krönung überhaupt nicht gegeben ist, da Hausfriedensbruch ein Vergehen (<1 Jahr Mindesthaftstrafe) darstellt.

Deshalb mein Appell an die Bundestagsabgeordneten aus Südwestfalen, hier eine Änderung herbeizuführen, dass solche Taten wenigstens mit 5 Jahren Haft als Höchststrafe geahndet werden können und (wichtiger noch) eine Strafbarkeit des Versuchs eingeführt wird, um eine gewisse abschreckende Wirkung zu erhalten.

Denn derzeit kommt es in Südwestfalen immer noch zu einer Häufung solcher Taten und Einbruchsversuche und wir Bürger sind langsam nicht mehr in der Lage,

so oft nachts zu wachen, um einzuschreiten.