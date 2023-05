Familienbad Nattenberg: „Wenn jemand ausfällt, wird es knapp“

Schwimmmeister-Mangel

Schwimmmeister ist ein vielseitiger Beruf. Neben der offensichtlichen Aufsicht am Beckenrand und der Leitung von Kursen muss auch der Check-in an der Kasse übernommen und sich um die umfangreiche Bädertechnik gekümmert werden.

Lüdenscheid –Trotzdem wollen den Beruf wohl immer weniger Menschen ausüben. Im Familienbad Nattenberg ist man für die kommende Saison zwar gut aufgestellt – längere oder mehrere Ausfälle gleichzeitig seien aber nicht leicht zu kompensieren, sagt Ronald Eden, Chef der Bäderbetriebe.

Es sei nicht mal mehr nur ein Fachkräftemangel, „wir haben bald den Worst Case“, sagte Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, schon vor einigen Wochen. Bundesweit sollen mindestens 3000 Fachkräfte in den Bädern fehlen.

„Wenn alle da sind, sind wir gut aufgestellt und können uneingeschränkt in den Freibadbetrieb gehen“, klingt Ronald Eden zunächst noch optimistisch. Doch auch er muss schnell zugeben: „Wenn jemand ausfällt, wird es knapp. Ersatz kriegt man ad hoc nicht, das müsste man perspektivisch einkaufen, und das haben wir nicht gemacht.“ Bei den Bäderbetrieben setze man eher auf interne und damit langfristige Lösungen. Fremdleistungen einzukaufen sei vielleicht kurzfristig ein Erfolg, auf lange Sicht brauche man allerdings eigene Lösungen. „Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der noch in der Ausbildung ist und dieses Jahr seine Abschlussprüfung hat. Den stellen wir direkt im Sommer ein“, erklärt Eden.

Einen Kaltstart in den Freibadbetrieb – normalerweise beginnt dieser etwa Mitte Mai, angesichts der Wetterprognosen warten die Verantwortlichen jedoch noch ab – ist auch für Auszubildende möglich. „Auch in diesem Jahr haben wir noch Ausbildungsplätze zur Verfügung“, sagt Eden und macht gleich ein bisschen Werbung für den Beruf: Mit Beginn am 1. August könne man gleich „richtig durchstarten“. „Man kann viel machen und erledigen, was weit über die Aufsicht am Beckenrand hinausgeht“, sagt Eden. Die gesamte Bädertechnik am Nattenberg sei sehr umfangreich, dazu komme die Wasseraufsicht und die Kontrolle von Hygieneparametern und Wasserwerten. Der Check-in-Prozess an der Kasse werde ebenso gelehrt wie Rettungsfähigkeit, Erste Hilfe und Theorie in der Berufsschule. Die Vielseitigkeit sei es, die den Beruf ausmache: „Wir stellen niemanden 40 Stunden an den Beckenrand, dafür braucht man keine Ausbildung.“

Perspektivisch sei die Suche nach neuen Auszubildenden wichtiger als die nach Saisonkräften, findet der Chef der Bäderbetriebe. Denn auch wenn diese vor allem in der arbeitsintensiven Freibadsaison andere Aufgaben abnehmen könnten, um die ausgebildeten Schwimmmeister zu entlasten, seien Saisonkräfte nach der Corona-Pandemie rar. „Die haben mittlerweile in anderen Branchen was gefunden, in der Gastronomie ist das ja das Gleiche“, sagt Eden. In Lüdenscheid versuche man daher ohne externe Kräfte auszukommen und auf das bestehende Personal zurückzugreifen, um den Freibadbetrieb stemmen zu können. An besonders besucherstarken Tagen – laut Ronald Eden etwa zehn im Jahr – könne man einen Sicherheitsdienst beschäftigen, der auf den Wiesen und im Gebäude nach dem Rechten sieht und auch bei der Koordinierung der Besucher am Eingang hilft, sodass sich die Fachkräfte auf die Wasseraufsicht konzentrieren können.

Standards, wie zum Beispiel die Forderung einer abgeschlossenen Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, habe man nicht gesenkt und habe das zur Bekämpfung des Fachkräftemangels auch nicht vor. „Das kann man zwar machen. Es ist aber die Frage, ob das sinnvoll ist, wenn die Qualität heruntergeschraubt werden muss, damit der Badebetrieb überhaupt möglich ist“, findet Eden.

Im Familienbad Nattenberg werde man einzelne Ausfälle punktuell mit eigenen Mitarbeitern abfangen. „Wenn es mehrere Ausfälle gleichzeitig sind, können wir das nicht mehr abfangen, und das wird am Ende eine Änderung der Öffnungszeiten zur Folge haben.“

