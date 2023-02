Familie Flöz macht Theater im Theater

Von: Jutta Rudewig

Familie Flöz zeigt die Inszenierung „Teatro Delusio“ im Kulturhaus in Lüdenscheid. © Familie Flöz/Gabriele Zucca

Treue Kulturhausgäste werden sich (ungern) erinnern: Eingang A, Eingang B, Eingang C, Maske, Testnachweis – mittendrin das Berliner Theaterprojekt „Familie Flöz“ mit dem Maskentheater „Dr. Nest“. Die Reise in die Tiefen der Seele ging Mitte August 2021 über die Bühne. Jetzt kommt die „Familie“ zurück.

Lüdenscheid – Am 9. März wird die Koproduktion der Familie Flöz, Arena Berlin und dem Theaterhaus Stuttgart mit dem Titel „Teatro Delusio“ gezeigt. Im Mittelpunkt stehen die Bühnenarbeiter Bob, Bernd, Ivan und die unzählbaren Facetten einer Theaterwelt. Die Bühnenarbeiter fristen auf der Hinterbühne ihr Dasein, während im Rampenlicht vorn die Oper, das wilde Degengefecht und auch die Liebesszene bejubelt werden.

Der sensible und kränkliche Bernd sucht Erfüllung in der Literatur, findet sie plötzlich in Person der verspäteten Ballerina. Bobs Sehnsucht nach Anerkennung treibt ihn zu Triumph und Zerstörung. Ivan, Chef der Hinterbühne, will die Kontrolle im Theater nicht verlieren, verliert dabei aber alles andere. Ihr Leben im Schatten der Scheinwerfer verbindet sich immer wieder auf wundersame Weise mit der glitzernden Welt des Scheins. Die Grenzen verschwimmen – hinten wird vorne und vorne wird hinten. Und dann stehen die drei unermüdlichen Helfer auf einmal selbst auf den berühmten Brettern, die ihre Welt bedeuten.



Die Theatercompany Familie Flöz, die aus einem Projekt der Folkwang-Universität der Künste in Essen hervorging, widmet sich in ihrer Inszenierung dem Ort ihres eigentlichen Ursprungs und zeigt Theater im Theater.



Die Familie Flöz Familie Flöz ist ein Theatercompany. Sie steht für die Neuentdeckung des Theaters mit Masken. Im Namen dieser sich ständig wandelnden Truppe – übernommen aus dem Titel des ersten Stückes „Familie Flöz kommt Über Tage“ – verbirgt sich auch ein Selbstverständnis. „Flöz“ bezeichnet im Bergbau die Bodenschichten, in denen wertvolle Rohstoffe eingelagert sind. Für diese Charaktere entwickelte die Company bis heute zwölf abendfüllende Stücke. www.floez.net

Für die Veranstaltung am 9. März ab 19.30 Uhr gibt es Karten zu Preisen zwischen 13 und 18,50 zuzüglich Gebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses, online im Ticketshop (plus 0,74 Euro Systemgebühr) und nach Vorrat- noch an der Abendkasse, gegebenenfalls zu einem höheren Preis.