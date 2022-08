Familie Bautz reist zu „ihrem“ Festival nach Lüdenscheid

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Melanie Bautz (Mitte) und ihre Kinder Louis und Amelie (links und rechts) fahren alleine wegen des Namens gemeinsam mit Melanie Bautz’ Bruder Dennis zum Festival. © Bautz

Das Telefon tutet, die Verbindung wird aufgebaut. Es knackt in der Leitung und am anderen Ende meldet sich eine Frauenstimme: „Bautz?“ Gesprächspartnerin der Redaktion ist Melanie Bautz aus Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrem Bruder wird sie am 19. und 20. August zum Bautz-Festival ins Nattenberg-Stadion kommen.

Lüdenscheid – Bautz begrüßt ihr Gegenüber mit „Moin“, wenn sie auf Festivals geht, dann eher auf das Deichbrand-Festival – mit bis zu 60 000 Besuchern – und von Lüdenscheid hat sie nur entfernt mal gehört. Aber der Name des Festivals, der lockt sie und ihre Familie nun doch ins Sauerland.

„Ich hab das irgendwo auf Facebook gesehen und fand das total interessant“, erzählt sie. Ihren Bruder Dennis Bautz habe sie dann gefragt, ob sie nicht gemeinsam fahren wollen. „Und jetzt fahren meine Tochter Amelie und mein Sohn Louis mit Mama und Onkel auf ihr erstes Festival“, sagt Melanie Bautz. Fünf Stunden wird die Familie aus dem hohen Norden am Bautz-Freitag unterwegs sein. „Dann schlagen wir da zwei Zelte auf.“ Tickets hat die Familie selber gekauft, „wir haben den Campingplatz spendiert“, verrät Bautz-Mitorganisator Phillip Nieland.



Worauf sich Familie Bautz am meisten freut? „Ich bin auf Lotte gespannt, wie sie so live ist. Ansonsten freue ich mich allgemein, so etwas meinen Kindern näherzubringen“, erzählt Melanie Bautz. Ein kleineres Festival wie die Lüdenscheider Veranstaltung sei genau das Richtige für die erste Festival-Erfahrung. „Vor allem mit dem Freibad direkt nebenan“, findet Bautz. Hauptgrund sei jedoch natürlich der passende Name. „Eigentlich fahren wir alleine deswegen da runter. Das muss doch gefeiert werden“, sagt Melanie Bautz.