Falschgold in Lüdenscheid sichergestellt: Verdacht der Steuerhinterziehung

Vorsicht, wenn Ihnen jemand Schmuckstücke anbietet!

Lüdenscheid - Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochmorgen im Lüdenscheider Stadtgebiet einen aus Rumänien stammenden Pkw, dessen Insassen ebenfalls aus dem Balkanstaat stammten. "Der Fahrer führte unter anderem ein Schmuckstück (Goldschmuck) mit, das mit einer entsprechenden Punzierung versehen war. Die Beamten stellten jedoch fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte", heißt es in einer Pressemitteilung, in der davor gewarnt wird, vermeintlich wertvollen Schmuck auf offener Straße zu erwerben.