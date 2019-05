Falschgeld in der Bäckerei: Kunde will Geld wechseln - falscher Fünfziger

Lüdenscheid - In einer Bäckerei an der Heedfelder Straße wollte sich ein Kunde einen 50-Euro-Schein wechseln lassen. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Schein um Falschgeld.

In einer Bäckerei an der Heedfelder Straße ist am Freitag eine Falschgeldnote aufgefallen. Eine Verkäuferin wechselte einem bekannten Kunden freundlicherweise einen 50-Euro-Schein in kleinere Scheine, so die Polizei.

Nach einem Strich mit dem Geldprüf-Stift war die Sache klar: Es handelte sich um eine Fälschung. Der Kunde hatte den Schein von einer Verwandten bekommen.

Hat Ihr Geldschein dieses Merkmal? Dann sind Sie sicher auf Falschgeld hereingefallen

Die konnte sich nicht erklären, woher die Blüte stammte. Die Polizei stellte der falschen Geldschein sicher. -eB

