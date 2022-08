„Falscher Zungenschlag“: Lebenshilfe wehrt sich gegen Kritik von Mitbewerber

Von: Thomas Machatzke

„Wir sind ja nicht auf die Lebenshilfe Menden Hemer Balve zugegangen, sondern sie auf uns. Sie haben gesagt: Bitte übernehmt uns! Und wenn wir dies nun machen, dann machen wir es auch richtig, also mit einem Lebenshilfe-Center vor Ort in Menden“, sagt Dr. Wolfgang Schröder, 1. Vorsitzender des Lebenshilfe-Aufsichtsrats. © Thomas Machatzke

In der Mendener City gibt es bald ein neues Lebenshilfe-Center. Dr. Wolfgang Schröder, 1. Vorsitzender des Lebenshilfe-Aufsichtsrats, weist Kritik von anderen Verbänden daran zurück.

Lüdenscheid – Seit dem 7. Juli ist die „Lebenshilfe Lüdenscheid – Märkischer Kreis e.V.“ nun auch offiziell im Vereinsregister eingetragen. Der letzte formale Schritt der Verschmelzung der Lebenshilfe Lüdenscheid mit der Lebenshilfe Menden Hemer Balve ist damit endgültig vollzogen.



Synergien bilden, neue Ideen entwickeln, um Menschen mit Beeinträchtigung in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen – diese Ziele verfolgt die Lebenshilfe mit der Verschmelzung. Dazu das Ziel, sich weiterhin marktfähig aufzustellen. Am zwar nicht neuen, aber nun doch anders zu bewertenden Standort in Menden passiert dies gerade.



Im ehemaligen Sparkassen-Gebäude an der Kolpingstraße wird ein Lebenshilfe-Center eröffnen, das mit der Wirtschaftsförderung in Menden gefördert wird. Die Miete wird aus dem Förderprogramm Innenstadt finanziert, dazu gibt es Fördermittel der „Aktion Mensch“. Das Center wird barrierefrei sein, stellte die Wirtschaftsförderung vor, die froh ist darüber, dass sich die Lebenshilfe sehr präsent im Stadtbild zeigen wird – mit dem Zugang zu Angeboten auch mehr Teilhabe schafft.



Der Verband für Körper- und Mehrfachbehinderte (VKM), der bisher gemeinsam mit der Behindertenhilfe die Angebote für Behinderte in Menden in den meisten Teilbereichen abgedeckt hat, ist nicht so erfreut. Der VKM hat Wohnheime, betreutes Wohnen, Freizeitangebote, Schulbegleitung und einen ambulanten Dienst im Angebot. Die Behindertenhilfe Menden bietet auch einen ambulanten Dienst und ähnliche Angebote. Sie fürchten nun die Konkurrenzsituation. Marie-Ellen Krause, Vorstandsvorsitzende des VKM, äußerte sich in Menden in der Lokalzeitung, dass sie es bedaure, dass die Lebenshilfe die Schritte gehe, ohne einmal im Vorfeld Kontakt aufgenommen zu haben. Krause konstatiert dort auch, dass die vorhandenen Dienste den Bedarf der Behinderten in Menden eigentlich gut abdecken würden, wenn auch zum Teil mit Warteliste.



Kurzum: Die nun vor der Umsetzung stehende Aufwertung des Lebenshilfe-Standorts Menden hat bei den Mitbewerbern für Irritationen gesorgt, und vielleicht auch ein wenig für Ängste. Dr. Wolfgang Schröder, 1. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lebenshilfe Lüdenscheid, will diese Ängste nehmen. Er versteht die Aufregung im Nordkreis nicht.



„Wir sind ja nicht auf die Lebenshilfe Menden Hemer Balve zugegangen, sondern sie auf uns“, sagt Schröder, „sie haben gesagt: Bitte übernehmt uns! Und wenn wir dies nun machen, dann machen wir es auch richtig, also mit einem Lebenshilfe-Center vor Ort in Menden. Wir können ja nicht erwarten, dass unsere Kunden aus Menden immer den Weg zu uns nach Lüdenscheid antreten müssen.“



„Ein zweites Wigginghausen werden wir dort nicht hinbekommen“

Schröder betont, dass es faktisch falsch sei, dass hier ein neuer Anbieter in Menden dazukomme. Die Lebenshilfe Menden hat es auch vorher schon gegeben. Dass die nun verschmolzene neue Lebenshilfe-Einheit im Nordkreis die Angebote an die Angebotspalette im Südkreis anpasst, findet er nur folgerichtig. Menden soll schließlich kein Standort zweiter Klasse der Lebenshilfe werden. „Ein zweites Wigginghausen werden wir dort sicherlich nicht hinbekommen“, sagt Dr. Schröder, „aber unsere Zielrichtung auch im Nordkreis wird weiter die Gruppe der Geistig-Behinderten sein. Da treten wir auch keinem anderen Anbieter auf die Füße.“



Ängste nehmen: „Wenn wir diese Angebote nun den Lüdenscheider Angeboten anpassen, dann ist dies doch ein Ausdruck von Vielfalt und nicht von härtestem Wettbewerb. Das ist mir deutlich zu klassenkämpferisch. Deshalb verstehe ich diese Diskussion auch nicht. Da ist ein völlig falscher Zungenschlag drin – wir schaffen Vielfalt, das ist etwas anderes als Wettbewerb. Die Menschen dürfen dann am Ende frei wählen, was sie gerne haben möchten.“



So bleibt das Ziel, auch in Menden das Gefühl zu vermitteln, als Bereicherung für die Stadt wahrgenommen zu werden. Und nicht als jemand, der anderen etwas wegnehmen möchte.