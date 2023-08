Falscher Polizist erst am Telefon und dann vor der Haustür

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Eine 74-jährige Seniorin aus dem Ortsteil Hellersen hatte es am Donnerstag mit einem falschen Polizisten zu tun.

Lüdenscheid - Laut Polizeibericht erhielt die Dame gegen 14 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass ein Einbruch in ihr Haus geplant sei und sie ihre Wertsachen schützen müsse. Ein weiterer Gesprächspartner gab sich als Kriminalkommissar aus und kündigte an, einen Kollegen zu schicken, der bei der Sicherung der Wertsachen helfen werde.

Als es wenig später an ihrer Haustür klingelte, öffnete sie nicht, da sie inzwischen Verdacht geschöpft hatte. Stattdessen zog sie einen Nachbarn hinzu. Der unbekannte Mann floh darauf zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte ist Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine blaue Kappe, ein hellblaues T-Shirt und eine lange dunkle Hose.

Die Polizei rät: „Lassen Sie sich Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie die 110 an und schildern Sie den Sachverhalt! Erteilen Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten! Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten! Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige!“