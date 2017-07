Diebstahlserie in Altenheim durch falsche Polizisten und Enervie-Mitarbeiter

Polizei sucht Zeugen

+ © dpa Symbolbild © dpa

[Update, 13.15 Uhr] Lüdenscheid - Falsche Polizisten und ein falscher Enervie-Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen in drei Fällen Bewohner eines Caritas-Altenheims an der Frankenstraße bestohlen. In einem zusätzlichen Fall ist der Versuch gescheitert. Die Polizei sucht Zeugen.