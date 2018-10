Falsche Polizisten am Telefon

Lüdenscheid - Erneut haben unbekannte Täter in Lüdenscheid sich als Polizisten ausgegeben und versucht, Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Am Montag zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr riefen sie bei einer Lüdenscheider Familie an und teilten mit, dass sie zwei Personen festgenommen und bei ihnen einen Zettel gefunden hätten mit der Adresse der Opfer als lohnendes Einbruchsobjekt.

In diesem Fall fielen die Angerufenen jedoch nicht auf die Masche herein und verständigten die richtige Polizei.

Die Ermittler erneuern in diesem Zusammenhang ihren Appell an die Bevölkerung: „Bleiben Sie wachsam, vertrauen Sie keinem Fremden am Telefon und geben Sie keine persönlichen Daten von sich am Telefon preis! Im Zweifel immer die Notruf-Nummer. 110 anrufen!“