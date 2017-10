Falsche Polizisten scheitern an cleveren Senioren

Lüdenscheid/Hemer - Betrüger riefen am Montagabend bei mehreren Senioren in Hemer und Lüdenscheid an, um persönliche Dinge zu erfragen. Umsonst, wie sie schnell merken mussten. Die Senioren durchschauten ihren Plan schnell.

Die falschen Polizisten riefen zwei Mal in Lüdenscheid an. Einmal um 22.02 Uhr bei einer 93-Jährigen in der Glatzer Straße und einmal um 23.30 Uhr bei einem 78-Jährigen in der Heedfelder Straße. In Hemer versuchten sie es um 22.52 Uhr bei einer 72-Jährigen in der Oesestraße und um 23.32 Uhr bei einer 82-Jährigen in der Siemensstraße.

Die Betrüger versuchten mit der Polizistenmasche persönliche Dinge über die privaten Verhältnisse zu erfragen.

In allen vier hier bekannt gewordenen Fällen machten die Angerufenen alles richtig: Sie gaben keine Auskunft am Telefon, legten auf und informierten die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Diese nahmen Kontakt mit den Geschädigten auf, konnten diese beruhigen und fertigten Anzeigen zu den versuchten Betrügereien. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.