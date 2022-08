Falsche Polizisten erbeuten von Frau aus MK fünfstellige Summe

Von: Olaf Moos

Symbolbild © picture alliance/dpa

Es ist eine bekannte Masche – und trotzdem haben Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, immer wieder Erfolg damit. Diesmal erbeuteten Unbekannte eine fünfstellige Summe. Opfer ist eine 83 Jahre alte Lüdenscheiderin.

Lüdenscheid - Es begann am Donnerstag vergangener Woche mit einem Anruf. Eine angebliche Polizistin erzählte der Lüdenscheiderin die „klassische“ Lügengeschichte: Eine rumänische Einbrecherbande sei festgenommen worden, die Ermittler hätten eine Liste mit Namen älterer, vermögender Damen sichergestellt, unter anderem dem der 83-Jährigen. Eine Seniorin von der Liste sei bereits überfallen worden.

Die Anruferin erklärte dem Opfer, die Täter würden mit Bankmitarbeitern zusammenarbeiten. Deshalb dürfe sie keinem Bankmitarbeiter trauen. Um die Bänker zu überführen, benötige man Geldscheine. Sollten Bänker Verdacht schöpfen, solle sie sagen, dass sie Geld für eine große Anschaffung benötige.

Während des Gesprächs verband die Betrügerin die Lüdenscheiderin mit ihrem angeblichen Chef, der von den angeblichen Ermittlungen erzählte. Zum Ende des Telefonats hieß es, man wolle sich noch mal bei ihr melden und die Geldübergabe absprechen.



Am Freitagvormittag meldete sich die falsche Polizeibeamtin erneut und forderte die Seniorin auf, Geld von der Bank zu holen. Die Frau solle den Hörer neben dem Telefon liegen lassen. So könne man hören, wenn jemand in ihre Wohnung eindringen würde. Kurz nach der Rückkehr von der Bank stand ein Mann an der Wohnungstür und nahm das Geld in Empfang.



Der Unbekannte ist 20 bis 25 Jahre alt, laut Polizeibericht ein „deutscher Phänotyp“ mit sympathischem und aufgeschlossenem Auftreten und gepflegtem Erscheinungsbild. Er hat kurzes dunkles Haar und war mit einem langärmeligen dunklen Hemd und dunkler Hose bekleidet. Er trug einen Mund-Nasenschutz und sprach Hochdeutsch.

Über das Wochenende meldete sich die Betrügerin mehrmals, um sich nach dem Opfer zu erkundigen. Am Montag und Dienstag meldete sie sich erneut und forderte ihr Opfer auf, weiteres Geld zur Überprüfung zu holen. Das tat die Frau. Beide Male kam wieder der Bote vorbei und holte es an der Wohnungstür ab.

Während des Gespräches am Dienstag teilte die falsche Polizeibeamtin der 83-Jährigen mit, dass sie jetzt kein Geld mehr von ihr brauche. Sie hätten dank der Hilfe der Frau die Täter festnehmen könne. Ihr Geld bekomme sie in den nächsten Tagen wieder.



Am Dienstag telefonierte die Seniorin mit ihrem Sohn und berichtete von ihrer Hilfe bei den Ermittlungen. Da schaltete der Sohn die echten Ermittler ein.



Die Polizei rät dringend davon ab, sich auf solche Anrufe einzulassen. Keinesfalls sollte Auskunft gegeben werden über vorhandenes Vermögen, Bankverbindungen oder Familienverhältnisse. Die Polizei nimmt kein Geld in „Verwahrung“ und prüft auch keine Geldscheine.