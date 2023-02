Falsche Polizisten an der Haustür: Echte Polizei warnt vor Betrügern

Zwei neue Fälle bekannt

Zwei Betrüger haben sich am Freitag gegen 19.45 Uhr an einer Haustür in der Harlingerstraße und um 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Glatzer Straße als Polizeibeamte ausgegeben.

Lüdenscheid - Die beiden Männer stellten sich in beiden Fällen als Beamte der Kripo Hagen vor und gaben an, die Wohnungen kontrollieren zu wollen, da es vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei.

Die Geschädigten ließen die Männer nicht in die Wohnung. Auch auf die Frage der Täter, ob Bargeld zu Hause sei, antworteten sie nicht. Die echte Polizei wurde alarmiert, traf die Männer aber nicht mehr an.



Die Gesuchten sind 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter große und schlank, trugen kurzes Haar und wirkten gepflegt. Die Polizei weist darauf hin, dass sich Anwohner im Zweifelsfall von zivilen Beamten der Kriminalpolizei einen Dienstausweis und die Kriminalmarke zeigen lassen sollten.

Bleiben Unsicherheiten, kann über die Nummer der Polizeiwache die Echtheit eines Einsatzes erfragt werden. Unbekannte Personen sollten im Zweifelsfall nicht in die Wohnung gelassen werden.