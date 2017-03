Falsche Namen, Widersprüche: Strafprozess unterbrochen

Lüdenscheid - Es ist vertrackt: Der Angeklagte streitet alles ab, Namen stimmen nicht, Zeugenangaben sind widersprüchlich, Sprachbarrieren behindern das Verfahren. Wer dem 29-Jährigen in der Nacht des 11. Juli 2015 am Kluser Platz auf offener Straße ein Küchenmesser in den linken Oberschenkel gerammt hat, das zu klären bedarf es eines zweiten Prozesstermins.

Strafverteidiger Franz-Günter Heß hat auf dem Gerichtsflur schon kurz mit dem Geschädigten gesprochen – und teilt Strafrichter Andreas Lyra mit: „Ich hab’ ihn gefragt, ob der Angeklagte es war, da hat er ‘Nö!’ gesagt.“ Heß’ Mandant, ein 28-jähriger Asylbewerber aus Algerien, bekräftigt: „Ich habe die Straftat nicht begangen.“

Das Opfer der Messer-Attacke tritt in den Zeugenstand. Sein Name auf der gerichtlichen Vorladung ist falsch, sagt er und zeigt dem Richter seinen Personalausweis. „Das ist mein richtiger Name.“ Lyra: „Dann sind Sie vielleicht unter falschem Namen eingereist?“ Dazu sagt der Zeuge lieber nichts – muss er auch nicht.

Dafür schildert er, wie „eine Person, zu der ich Kontakt hatte“, ihn in der fraglichen Nacht darum gebeten habe, bei ihm einziehen zu können. Und wie die zehn Zentimeter lange Klinge des Messers plötzlich in seinem Bein steckte. Danach besuchten zwei Polizisten den Verletzten im Krankenhaus und fragten ihn nach dem Täter. Im Vernehmungsprotokoll heißt es, der Patient habe „zweifelsfrei den Angeklagten“ erkannt. Ob sie dem Zeugen dabei nur ein Foto vorgelegt haben oder zwei – „weiß ich nicht mehr“, sagt der 29-Jährige. Da sei „vielleicht der Cousin“ des Angeklagten abgebildet gewesen, „ich konnte nicht gut Deutsch und war durcheinander wegen der Schmerzen“.

Der ominöse Cousin des Beschuldigten existiert offiziell nicht. Der Angeklagte sagt, sein Verwandter sei illegal in Deutschland und „nirgendwo gemeldet“. Anwalt Heß fügt hinzu: „Auf der Flucht wohl.“ Aber auch über seinen Mandanten gibt es merkwürdige Informationen. So hat der Märkische Kreis im September ‘15 in einem Vermerk über ihn geschrieben, er sei „unbekannt verzogen“ und „zur Fahndung ausgeschrieben“. Drei Monate später habe er sich wieder gemeldet. Es wird unübersichtlich. Der Richter stellt fest: „Ich habe keine Lust, mich für doof verkaufen zu lassen.“

Nun sollen die beiden Polizisten aussagen – vor allem zur Frage, wen der Zeuge nun wirklich erkannt hat.

Der Prozess wird am 21. März um 13 Uhr im Saal 122 fortgesetzt.