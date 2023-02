Fall sorgte für Aufsehen: Frau überlebt schwere Messerattacke

Die Polizei fand am Tatort zahlreiche Messer. Mindestens eine Klinge war abgebrochen. (Symbolbild) © Roland Halkasch

Nachdem ein 49-Jähriger Lüdenscheider seine Frau durch 20 Messerstiche schwer verletzte, muss er sich nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Hagen verantworten.

Lüdenscheid – Es war offenbar ein Glücksfall, dass die Besatzung eines Rettungswagens am 21. August 2022 an der Schützenstraße an einer durch 20 Messerstiche schwer verletzten Frau vorbeikam, diese erstversorgen und dann ins Klinikum bringen konnte. Kurz darauf nahm eine Streifenwagenbesatzung den Täter in unmittelbarer Nähe fest.

„Nach ein paar Metern kam uns der Angeklagte mit erhobenen Händen entgegen“, erinnerte sich eine Polizeibeamtin an den Einsatz. „Ich war das“, habe der Beschuldigte mehrfach gesagt. Nun muss sich der 49-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hagen verantworten.



Die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen erteilte zu Beginn den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Frage komme. Als mögliche Mordmerkmale nannte die Vorsitzende Eifersucht und Besitzansprüche auf seine Frau, die bereits getrennt vom ihm lebte.



Blutspur führte zum Tatort

Die Polizeibeamten konnten allein durch die Blutspur des Opfers den Fluchtweg von der Tatwohnung an der Schlittenbacher Straße zum Ort der Begegnung mit dem Rettungswagen nachvollziehen. „Man konnte genau sehen, wo die Frau gelaufen war“, erinnerte sich die bereits zitierte Beamtin. In der Wohnung sei „unfassbar viel Blut – überall“ gewesen. „Es war schwer, da durchzugehen, ohne irgendwo auf Blut zu treten.“ Die Spurensicherung hielt das Ganze fotografisch fest.



„Die Frau kann von Glück sagen, dass sie es geschafft hat, aus der Wohnung zu flüchten. Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre“, erklärte die Zeugin. Ein Kollege konnte „nicht mehr sagen, wie viele Messergriffe irgendwo lagen“. Mindestens eine Messerklinge war abgebrochen.



Angeklagter zeigt Reue

Angesichts massiver Verletzungen war im Krankenhaus zunächst nicht klar, ob das Opfer den Angriff überleben würde: Ein Arzt diagnostizierte lebensbedrohliche Verletzungen. Der Angeklagte legte über eine Erklärung seines Verteidigers ein Geständnis ab und behauptete: „Ich wollte sie nie lebensgefährlich verletzen.“ Darüber hinaus ließ er erklären: „Ich bereue es. Ich schäme mich. Ich hoffe, dass die Verletzungen wieder ausgeheilt sind.“

Die vorsitzende Richterin verlas darüber hinaus einige Briefe, die der Angeklagte aus dem Gefängnis an das Opfer geschickt hatte: „Ich möchte mich bei Dir entschuldigen. Ich wollte es nicht.“ Er werde seine Strafe absitzen – dann gehe sein Leben weiter. Auslöser für den lebensgefährlichen Angriff war angeblich der Wunsch des Opfers, mit ihm über die von ihr gewollte Scheidung zu sprechen. Der Prozess soll am 24. Februar mit der Vernehmung des Opfers fortgesetzt werden.