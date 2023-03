Fahrspur auf der Bahnhofstraße wird gesperrt

Fahrspur wird gesperrt: Auf der Lüdenscheider Bahnhofstraße.

Lüdenscheid - Um eine Koordinationstrasse zwischen den Ampelanlagen herzustellen wird in der kommenden Woche auf der Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich mit der Friedhof- und Nordstraße eine Fahrspur gesperrt. Eine mobile Ampelanlage regelt hier von Montag, 20. März, bis einschließlich Samstag, 25. März, den Verkehr. Außerdem gilt auf der Friedhofstraße in dieser Zeit eine Einbahnstraßen-Regelung. Darauf weist der Fachdienst Bauservice der Stadt hin.

Mobile Ampelanlage

Die Trasse entsteht in dem Bereich, in dem die Friedhof- auf die Bahnhofstraße trifft. Für die Bauarbeiten wird die Fahrspur der Bahnhofstraße, die in Richtung Christuskirche führt, in Höhe der Hausnummern 26 bis 30 gesperrt. Eine mobile Ampelanlage regelt in dieser Zeit den Verkehr auf der Bahnhofstraße. Im Baustellenbereich wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt.

Arbeiten in zwei Abschnitten

Die Arbeiten zur Herstellung der Trasse erfolgten in zwei Abschnitten. Damit werde sichergestellt, dass Verkehrsteilnehmer die Friedhofstraße im Baustellenbereich zumindest verlassen können. Das Abbiegen auf die Bahnhofstraße sei dann ausschließlich nach links möglich – und unter Beachtung eines Stoppschilds, das für die Dauer der Arbeiten aufgestellt wird.



Eine Fahrspur wir ab der kommenden Woche auf der Bahnhofstraße gesperrt. © Cornelius Popovici

Friedhofstraße wird zur Einbahnstraße

Das Befahren der Friedhofstraße von der Bahnhofstraße werde in dieser Zeit nicht möglich sein, da die gesamte Friedhofstraße wird in Gegenrichtung zur Einbahnstraße. Aus diesem Grund richtet der Fachdienst Bauservice die Umleitung U7 ein, die die Verkehrsteilnehmer von der Bahnhofstraße über die Luther- und Mathildenstraße auf die Friedhofstraße führt.



Auch Bürgersteig gesperrt

Auch für Passanten und Anwohner kommt es zu Einschränkungen. Während der Arbeiten wird entlang der Bahnhofstraße der Bürgersteig gesperrt, der direkt im Kreuzungsbereich und in Höhe der Hausnummer 30 verläuft. Außerdem wird in Höhe der Höhe der Hausnummern 32 und 34 ein absolutes Halteverbot eingerichtet.