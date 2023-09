TikTok-Fahrlehrer eröffnet „Mustafahrschule“ in Lüdenscheid

Als Mustafahrlehrer erreicht Mohammed Mustafa Issa auf Tik-Tok mehr als eine Viertelmillion Follower. Nun gibt er sein Wissen auch im realen Leben weiter - in der Mustafahrschule in Lüdenscheid.

Mohammed Mustafa Issa, in den sozialen Netzwerken als Mustafahrlehrer bekannt, hat am vergangenen Samstag gemeinsam mit seiner Frau Linda die Eröffnung seiner Mustafahrschule an der Heedfelder Straße 16 in Lüdenscheid gefeiert.

Mit humorvollen Tutorials rund ums Fahren-Lernen auf Tik-Tok, Instagram und YouTube baute Issa sich eine große Fangemeinde auf. Auf der Kurzvideo-Plattform Tik-Tok erreicht der Mustafahrlehrer sogar schon eine Viertelmillion Follower.

Nun gründete der 22-Jährige zusammen mit seiner Frau seine eigene Fahrschule. Dabei sei es ihm wichtig, einen modernen Unterricht zu bieten und mit alten Vorurteilen aufzuräumen.