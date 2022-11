Fahrradfreundliches Lüdenscheid? Wilhelmstraße bald befahrbar

+ © Cedric Nougrigat Bald begrenzt erlaubt: Radeln auf der Wilhelmstraße. © Cedric Nougrigat

Fahrradfahrer dürfen auf der Wilhelmstraße aktuell rund um die Uhr nicht rollen, sondern müssen schieben. Das wird sich bald ändern.

Lüdenscheid – Der Bau- und Verkehrsausschuss stimmte am Mittwochabend mehrheitlich für einen gemeinsamen Antrag der Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Danach wird die Wilhelmstraße künftig für den Radverkehr freigegeben – und zwar für die Zeit zwischen 20 Uhr und 11 Uhr am Folgetag. Die CDU-Fraktion stimmte erfolglos gegen den Antrag.

Wie die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Parteien in ihrem Antrag schreiben, habe der Radverkehr in Lüdenscheid seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke „deutlich zugenommen“. Für Fahrradfahrer sei es eine Erleichterung, wenn sie in den Morgenstunden nicht gezwungen seien, übers Sauerfeld zu radeln. Zudem gebe es zwischen 20 und 11 Uhr nur wenig Fußgängerverkehr. Während dieser Zeit sei ja auch der Lieferverkehr für die Wilhelmstraße zugelassen.



CDU-Ratsvertreter Michael Dregger begründet die ablehnende Haltung seiner Fraktion mit dem Argument, dass die Sicherheit von Fußgängern Vorrang habe. Doch Verkehrsplanerin Nina Niggemann-Schulte erklärt, dass nach Auskunft der Polizei in der zurückliegenden Zeit keine Unfälle zwischen Fußgängern und Radfahrer gemeldet worden seien und die Verwaltung den Antrag befürworte.



Grünen-Sprecher Andreas Stach kommentiert die Stellungnahme aus dem Rathaus erfreut. „Es wird Zeit, dass Fahrradfahrer in Lüdenscheid nicht mehr Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse sind.“ Der Aufwand – neue Schilder – sei gering. Nach einem Jahr Probezeit soll die Maßnahme fachlich bewertet werden. Wann sie umgesetzt wird, steht wegen der angespannten Personalsituation im Fachdienst Verkehrsplanung noch nicht fest.