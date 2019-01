Fahrgast zahlt Busticket mit Cent-Münzen - dann greift er den Busfahrer an

In einem MVG-Bus schlug der Täter zu.

Lüdenscheid - Ein Mann wollte sein Ticket im MVG-Bus mit Cent-Münzen bezahlen, einzeln legte er sie vor den Busfahrer. Der äußerte sein Missfallen. Dann eskalierte die Situation.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall am Samstag, gegen 16.05 Uhr, in einem Bus der Linie S2 in Richtung Plettenberg.

Am ZOB Sauerfeld stieg ein Unbekannter in den Bus und beabsichtigt, das Fahrtentgelt mit Cent-Münzen zu bezahlen. Der 54-jährige Busfahrer der MVG fragte ihn daraufhin,ob er es nicht in größeren Münzen oder Scheinen zahlen könne.

Unmittelbar daraufhin beleidigte der Unbekannte den Fahrer und schlug ihm zwei Mal mit der Faust in die Bauchgegend. Dabei wurde der 54-Jährige leicht verletzt.

Anschließend verließ der Unbekannte den Bus und flüchtete fußläufig bergabwärts.

Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung: Männlich., ca. 35-40 Jahre alt, Halbglatze mit dunklen Haaren, oberer linker Eckzahn fehlt, dunkles Oberteil mit hellen Streifen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02351/9099-0.