Taxifahrer fährt Fußgänger an und haut dann ab

Lüdenscheid - Ein Taxifahrer fährt einen Fußgänger an und setzt seine Fahrt unbeirrt fort: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach diesem Vorfall vom Mittwoch.

Der Fußgänger war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Heedfelder Straße in Höhe des Supermarktes Penny unterwegs. Dort nutzte er laut Pressemitteilung der Polizei die Querunghilfe in Richtung Hagedornskamp.

Da die Fahrspur in Richtung Innenstadt frei war, ging er bis zur Mittelinsel. Dort wartete der Fußgänger kurz, der Verkehr in Richtung Buckesfeld staute sich aufgrund der roten Ampel und war in Höhe der Querungshilfe zum Stillstand gekommen.

Ein Smart-Fahrer blieb stehen und ermöglichte so dem Fußgänger das Weitergehen in Richtung Hagedornskamp.

Plötzlich fuhr ein Taxi mit „hoher Geschwindigkeit“ auf der Busspur, rechts an den verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen, vorbei und traf den querenden Fußgänger, vermutlich mit seinem linken Außenspiegel, an seiner rechten Hand.

Das Taxi fuhr weiter ohne sich um den verletzten angefahrenen Fußgänger zu kümmern.

Der Fußgänger wurde an seiner rechten Hand leicht verletzt.

Zeugen des Unfalles erbittet die Polizei in Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/90990.

