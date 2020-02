Mann stellt China-Roller vor Haus ab - am nächsten Morgen ruft er die Polizei

Ein Roller aus China verschwand in Lüdenscheid. Das Symbolfoto zeigt eine Vespa.

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht zum Dienstag beobachtet haben. Ein Roller aus China ist verschwunden.

Das Gefährt der Marke Benzhou Vehicle hatte der Fahrer vor einem Haus an der Elisabethstraße abgestellt, wo es auch am Vorabend noch stand. Am nächsten Morgen folgte dann der Schreck. Der China-Roller war verschwunden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Kleinkraftrad mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 140 UUD von Unbekannten gestohlen wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Lüdenscheid unter Telefon 02351/9099-0.