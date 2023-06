Fahrbahnsanierung am Kreishaus: Bis Montag Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Fahrbahn der Heedfelder Straße auf den stadteinwärts führenden Spuren wurde am Mittwoch in Höhe des Kreishauses abgefräst und für die Sanierung vorbereitet. © Olaf Moos

Der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung auf der Heedfelder Straße durch den Landesbetrieb Straßen.NRW hat wie geplant begonnen.

Lüdenscheid - Stadteinwärts wird der Verkehr in Höhe des Kreishauses einspurig an der Baustelle vorbei geleitet – mit deutlichen Einschränkungen für Autofahrer. Von der Rahmedestraße aus ist das Abbiegen nach links und die Fahrt geradeaus auf den Kreishaus-Parkplatz nicht möglich. Zu - und Abfahrten sind für Fahrer, die aus Richtung Hohe Steinert kommen, nur noch über die hintere Zufahrt vor dem China-Restaurant offen.

Wer aus Richtung Christuskirche kommt, sollte laut Mitteilung der Kreisverwaltung am Kreishaus vorbeifahren, links in die Buckesfelder Straße einbiegen, danach rechts die Straße Am Gölling hoch fahren, rechts in die Hohe Steinert einbiegen und an der Ampel wieder rechts auf der Heedfelder Straße zurückfahren bis zur hinteren freien Parkplatzeinfahrt.



Nach der Einrichtung der Baustelle am Mittwoch entstanden zeitweise Verkehrsbehinderungen. Auch Fahrer von Rettungsfahrzeugen, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren, mussten sich im Stau an der Kreishaus-Kreuzung „hinten anstellen“ und Verzögerungen in Kauf nehmen.



Die Straßenbauarbeiten sollten ursprünglich in der Nacht zu Montag abgeschlossen sein. Wegen des Unwetters am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag wird die Heedfelder Straße nun voraussichtlich am Montag um 10 Uhr wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.