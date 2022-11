Fahndung per Foto: Polizei sucht nach zwei Trickdieben aus Getränkemarkt

Von: Olaf Moos

Das ist einer der beiden Trickdiebe, die die Polizei seit dem 1. Juli sucht. © Polizei MK

Die Polizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Trickdieben. Jetzt, viereinhalb Monate nach der Tat, veröffentlicht die Behörde Fotos der Verdächtigen.

Lüdenscheid - Die beiden Männer betraten am 1. Juli nacheinander einen Getränkemarkt an der Altenaer Straße im Rahmedetal. Während einer der Gesuchten die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte und laut Polizeibericht „durch intensive Fragen ablenkte“, ging sein Komplize in den Kassenbereich und entwendete Bargeld aus einer Nebenkasse, die unter dem Verkaufstresen stand.

Bei dem ersten der beiden Gesuchten handelt es sich um einen 20 bis 40 Jahre alten Mann mit Glatze und dunklem Vollbart. Er hat eine Zick-Zack-Tätowierung am rechten Handgelenk und trug zur Tatzeit eine Armbanduhr am linken Handgelenk, ein Armband am rechten Handgelenk sowie eine schwarze Kappe mit den goldfarbenen Buchstaben „DS“.

Der Mann hatte eine helle Gesichtsmaske und war bekleidet mit einer dunklen Jacke, dunkelblauen Jeans sowie schwarzen Nike-Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln.



Sein Komplize ist ebenfalls 20 bis 40 Jahre alt, schlank und hat schwarzes Haar. Er trug eine weiße Gesichtsmaske, ein langärmeliges hellblaues Oberhemd, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.



Wer Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität oder den Aufenthaltsort der Trickdiebe machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 90 99 0 mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. Die Polizei hat die Fotos unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/91675 veröffentlicht.