Fahndung: 100.000-Euro-Fahrzeug stand an der B229 - jetzt ist es weg

Lüdenscheid - 80.000 bis 100.000 Euro ist das Fahrzeug wert, das an der Bräuckenstraße (B229) gestohlen wurde. Jetzt fahndet die Polizei mit Hilfe des Kennzeichens.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer die Sattelzugmaschine der Marke DAF (Typ H4EN3) am Pfingstwochenende auf dem Seitenstreifen an der Bräuckenstraße (Fahrtrichtung Honseler Bruch) geparkt - ohne Anhänger. Am Dienstagmorgen stellte er dann fest, dass der Lkw weg war und informierte die Polizei.

Jetzt fahnden die Beamten nach der weißen DAF-Sattelzugmaschine mit dem amtlichen Kennzeichen MK-ST 332.

Hinweise erbittet die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.