MKK-Stipendium für Diana Rohnfelder

Lüdenscheid - Diana Rohnfelder heißt die neue Stipendiatin der Märkischen Kulturkonferenz (MKK). Im Jubiläumsjahr der MKK wählte die Jury am späten Donnerstagabend die 25-jährige Musikerin unter insgesamt fünf Bewerbern um das mit 12 000 Euro dotierte Stipendium aus. Das Geld soll der Stipendiatin ermöglichen, sich im Jahr 2018 weitgehend keine Sorgen um den eigenen Lebensunterhalt zu machen und sich auf die Musik zu konzentrieren.

Nicht gerade massentauglich war in diesem Jahr die Wahl des Instrumentes, mit dem sich die Musiker bewarben: das Fagott. Eine Wahl, die die MKK auf Jahre hinaus sehr bewusst trifft. „Gerade in dem Bereich gibt es halt nicht so viele Stipendien wie zum Beispiel beim Klavier oder der Geige“, so MKK-Geschäftsführerin Dr. Susanne Conzen.

Mit Thomia Ehrhardt, Lena Nagai, Benedikt Seel, Elisabeth Pauline Dinter und Diana Rohnfelder traten fünf junge Menschen vor eine fachkundige Jury, die sich mit Leib und Seele dem Fagott verschrieben haben. Gleichwohl es umfängliche Literatur für dieses Holzblasinstrument gibt, suchten sich gleich mehrere Bewerber dieselben Kompositionen aus, sodass die Jury den direkten Vergleich hatte.

+ Thomia Ehrhardt © Rudewig Zum Beispiel Roger Boutrys „Interférences I“, ein modernes Stück für Fagott und Klavier, das der französische Komponist, Dirigent und Pianist 1972 komponierte. Gleich dreimal auf unterschiedliche Weise zu hören war auch Carl Maria von Webers „Andante e Rondo ungarese op. 35“. Keine Spur von Nervosität zeigte zum Auftakt die junge Musikerin Thomia Ehrhardt im leuchtend roten Abendkleid, die mit „Fremdes – Vertrautes“ zwei Fagotte und ein Kontrafagott, der tiefste Vertreter der Holzblasinstrumente, allein bespielte. Kompositionen von Weber und eine romantische Sonate von Telemann, begleitet am Flügel von Vladimir Mogilevsky, folgten.

+ Lena Nagai © Rudewig Ganz anders kam Lena Nagai daher – ohne Aufsehen zu erregen, einfach nur Lena, begleitet von Rie Akamatsu am Flügel. In Tokio studierte die junge Frau, kann bereits auf fünf Jahre Orchestererfahrung zurückblicken. Sie eröffnete ihren Vortrag mit „Interférences I“, ein unter Fagottisten beliebtes Stück modernerer Machart, das Raum für Interpretationen lässt.

+ Benedikt Seel © Rudewig Der gebürtige Bayer Benedikt Seel, einziger männlicher Bewerber, der an der Detmolder Hochschule für Musik studiert und als Solofagottist im Orchester der Deutschen Oper Berlin verpflichtet wurde, zeigte eine enorme Fingerfertigkeit bei seinen Vorträgen. Mit dabei: von Webers „Adante e Rondo ungarese op. 35“. Am Flügel begleitet wurde der 24-Jährige von Thomas Wypior.

+ Elisabeth Pauline Dinter © Rudewig Rossini, Bach und Dutilleux hatte sich schließlich nach der Pause Elisabeth Pauline Dinter ausgesucht, um die Jury zu überzeugen.

Zu später Stunde dann Diana Rohnfelder, ebenso wie Benedikt Seel Mitglied des Detmolder Antares-Quintetts. Sympathisches Auftreten, ein kurzer Moment der Konzentration – dann stellte sie eine „Blattgroteske“ für Kontrafagott von Ratko Delorko voran, die ihrem Namen alle Ehre machte. Anschließend Weber, die dritte, und wieder mit anderer Interpretation „Interférences I“, begleitet von Rie Akamatsu am Flügel. Nach gut zweieinhalb Stunden Fagott-Musik zog sich die Jury zur Beratung zurück und gab schließlich Diana Rohnfelder als neue Stipendiatin bekannt – unisono mit dem Votum des Publikums.