Lkw fährt ohne Bremswirkung durch Lüdenscheid: Polizei stoppt ihn rechtzeitig

Lüdenscheid - Die Verkehrstüchtigkeit von Fahrern und Fahrzeugen wurde in der Nacht in Lüdenscheid kontrolliert. Ein Lkw-Gespann wurde stillgelegt.

Die Polizei führte in der Nacht unter anderem an der Lennestraße in Lüdenscheid Verkehrskontrollen hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern und deren Fahrzeugen durch.

Gegen 3 Uhr fuhr ein Lkw-Gespann aus Moldawien mit erheblichen Mängeln in eine Kontrolle. Die Bremsen des Zugfahrzeuges und des Anhängers erbrachten keine Bremswirkung. Im Motorraum trat Kühlflüssigkeit aus, da der entsprechende Deckel fehlte und die Öffnung lediglich mit Plastikfolie abgedeckt war.

Der moldawische Fahrzeugführer musste eine empfindliche Sicherheitsleistung zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens erbringen. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt und die Kennzeichen sowie die Fahrzeugscheine eingezogen.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere die Zustände von Fahrzeugen kontinuierlich im Fokus von Verkehrskontrollen stehen.