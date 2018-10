Fachtagung Demenz: Märchen und Musik können helfen

+ © Foto: K. Zacharias Die Perthes-Stiftung hatte gemeinsam mit Referenten zur Fachtagung "Märchen und Musik - ein Schlüssel zu Menschen mit Demenz" eingeladen. © Foto: K. Zacharias

Lüdenscheid - „Es war einmal...“ – wer kennt sie nicht, diese berühmten Worte zu Beginn eines Märchens? Welche Chancen Märchen auch im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen bieten, stand am Donnerstag im Mittelpunkt einer Fachtagung in Lüdenscheid.