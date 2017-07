Eingetrocknete Stimmdeckel

Brügge - Eine umfangreiche Grundreinigung und Überholung der Führer-Orgel in der evangelischen Kreuzkirche in Brügge ist derzeit im Gange. Orgelbauer Klaus Peter Schneider aus Laubach-Münster wird nach eigenen Angaben noch gut zwei Wochen benötigen, um das Projekt abschließen zu können.

Voll des Lobes zeigte sich der Fachmann über Klang, Zustand und Verarbeitung des Instrumentes, das rund 45 Jahre alt ist. Die klassisch norddeutsch ausgerichtete Orgel, ein „hochqualitatives Instrument“, spiegele den Stand der Orgelbauwerkstatt Alfred Führer in der „Blütezeit dieser Firma“ wider. Registrierung und Klangfarbe entsprächen der Ausrichtung nach norddeutschem Vorbild.

Das klare Klangbild bezeichnet Schneider als „evangelisch“, da es „so klar wie das Wort“ sei. „Suchtpotenzial“ stelle er bei drei Registern unter anderem bei der „Quintade“ fest, die anderen Register verfügten über guten Standard. Der normale Turnus gibt vor, Orgeln alle 20 bis 25 Jahre einer umfangreichen Grundreinigung und Überholung zu unterziehen.

In Brügge stand gut 45 Jahre nur die jährliche Reinigung und Wartung auf dem Plan. „All die Jahre ist sehr wenig an der Orgel zu machen gewesen“, dies spreche eindeutig für die Qualität der Orgel. Anstoß für die derzeit laufenden Maßnahmen gab die defekte Ausleuchtung des Orgelgehäuses, also des Arbeitsplatzes eines Orgelbauers. An schwer zugänglichen Stellen musste eine über 45 Jahre angewachsene Staub- und Schmutzlage entfernt werden. Verschleißteile wurden bereits ausgetauscht. Auch in den Kernspalten der Orgelpfeifen befand sich Schmutz. Bei etlichen Holzpfeifen saßen die Stimmdeckel fest, waren „eingetrocknet“. Also erst einmal gängig machen, um stimmen zu können.

Jede einzelne Pfeife nimmt sich Schneider vor, um kleinere Fehler zu beheben. Da kann es schon einmal durchs Stimmen bedingt „verdellerte Mündungen“ geben, und Schneider entfernt diese Dellen. Helfend stehen dem Orgelbauer der langjährige Organist Hilmar Clever und dessen Sohn zu Seite: „So spart sich die Kirchengemeinde einen erklecklichen Teil der normalerweise anfallenden Kosten.“