Stahl-Unternehmer aus MK: „Wir brauchen Einwanderung“

Gordan Dudas, Stefan Heimöller, Sandra Pawlas, Philipp Kallweit, Nina Bäcker und Karsten Zurek (von rechts) schauen bei ihrem Betriebsrundgang Maschinen- und Anlagenführer Eduard Grunwald über die Schulter.

Im der Stahlbranche beheimatet, ist die Suche nach Fachkräften und Azubis für die Firma Platestahl derzeit schwierig. Das Traditionsunternehmen möchte sich mit der Moderne arrangieren.

Lüdenscheid (NRW) – Auch Traditionsunternehmen müssen sich mit der Moderne arrangieren – und mit veränderten gesellschaftspolitischen Bedingungen.

Vor diesem Hintergrund besuchten am Donnerstag Sandra Pawlas, Leiterin der Arbeitsagentur Iserlohn, und der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas die im Lüdenscheider Ortsteil Brüninghausen angesiedelte Firma Platestahl.

Solche gemeinsamen Info-Visiten bei der heimischen Wirtschaft haben sich die Behördenchefin und der Politiker schon vor Jahren angewöhnt. „Wir wollen das Ohr an der Praxis haben“, so die Worte von Pawlas.

Stahl-Unternehmen aus dem MK: 160-jährige Familienhistorie

Dieses Mal hatte sich das Duo – und in seinem Gefolge Dudas’ Büro-Mitarbeiter Philipp Kallweit sowie Nina Bäcker von der Arbeitsagentur – eines der ältesten Unternehmen in Lüdenscheid und der Region ausgewählt. Denn Mittelständler Platestahl kann auf eine 160-jährige Firmenhistorie blicken.

1993 indes rutschte der Familienbetrieb in die Insolvenz. In jenem Jahr übernahm dann Stefan Heimöller die Traditionsfirma – als Inhaber wie als Geschäftsführer. Beide Funktionen hat er auch heute noch inne. Derzeit zählt Platestahl knapp 200 Mitarbeiter.

Das Unternehmen – der Name verrät es – ist nach wie auf die Herstellung und das Schmieden von Stahlelementen fixiert. Zur Produktionspalette gehören etwa Kugellager und kleinere wie auch riesige Ringe aus Stahl. Die Erzeugnisse finden später Anwendung im Maschinenbau, konkret in Windkraftwerken, Baumaschinen oder anderen Großgetrieben.

Stefan Heimöller war es auch, der die Besucher gemeinsam mit Platestahl-Personalleiter Karsten Zurek durch den Betrieb führte. Dabei drehten sich die Gespräche um mehrere aktuelle Themen. So um die Suche nach Fachkräften und Auszubildenden.

Dazu Heimöller: „Es war für uns auch in der Vergangenheit nicht ganz einfach, Mitarbeiter zu finden. In einem Stahlwerk wollen heute viele nicht mehr arbeiten. Mittlerweile hat sich die Lage aber zugespitzt. Dennoch, am Ende haben wir immer noch Leute gefunden.“

Schwierige Suche nach Auszubildenden in der Stahlbranche

Nicht leicht sei es auf jeden Fall, Auszubildende für die Stahlbranche zu gewinnen. „Da denken viele gleich an Schmutz und Hitze“, so Heimöller und Zurek unisono. Außerdem gebe es auch demografische Grunde: „Es kommen einfach zu wenig Leute nach.“ Einen Lösungsansatz hat Heimöller auch parat: „Wir brauchen Einwanderung. Und zwar von Menschen, die dauerhaft im Land bleiben.“

Ausbildung und Arbeit bei Platestahl seien dabei durchaus nicht unattraktiv, wie Chef und Personalleiter finden – das Unternehmen ist tarifgebunden, eine oft unbeliebte Nachtschicht gebe es normalerweise nicht.

Dafür lockten die Übernahme nach der Ausbildung und ein sicherer Arbeitsplatz. Platestahl bildet etwa Elektroniker und Werkstoffprüfer aus. Für den Sommer sind noch je ein Ausbildungsplatz als Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und als Maschinen- und Anlagenführer offen.

Ein anderes Thema bei dem Besuch: Energieverbrauch und Kostensteigerung im Energiesektor. „Als Stahlunternehmen arbeiten wir natürlich energieintensiv“, sagt Heimöller. Gas ist dabei der entscheidende Energieträger, damit werden die Stahlöfen betrieben.

Heimöller: „Da haben wir die Preiserhöhungen natürlich gespürt. Glücklicherweise sind die Preise inzwischen ja wieder gesunken.“ Inwiefern Wasserstoff mittel- und langfristig eine Energie-Alternative darstelle, sei derzeit noch nicht absehbar.

A45-Sperrung weniger ein Problem

Und auch die gesperrte A45 geriet bei der Zusammenkunft im Stahlwerk in den Blick. Dass die blockierte Verkehrsader dabei auch für Platestahl keinen Vorteil bedeutet, erklärt sich von selbst. Dennoch, „so stark betroffen wie etwa die Industrie am Freisenberg sind wir längst nicht“, urteilt Zurek.

Durch die abseitige Lage und fehlende Staus kämen sowohl Mitarbeiter wie Spediteure zumindest derzeit noch relativ problemlos zur Firma. Der Personalleiter schmunzelnd: „Es gab früher sogar schon angehende Auszubildende, die vorher gar nicht wussten, dass Brüninghausen überhaupt existiert.“

