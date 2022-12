Fachkräftemangel im Lüdenscheider Rathaus

Von: Thomas Machatzke

Das Lüdenscheider Rathaus und sein Personal: 1083 Beschäftige hatte die Stadt Lüdenscheid zum Stichtag der Bestandsaufnahme. © Cedric Nougrigat

Der Fachkräftemangel kommt auch in den Rathäusern an. So manche ausgeschriebene Stelle blieb in Lüdenscheid zuletzt unbesetzt. Auch das Brückenthema spielt hierbei eine Rolle.

Lüdenscheid – Änderungen im Stellenplan der Stadt Lüdenscheid verabschiedet die Politik regelmäßig, eigentlich in jedem Quartal. Stellenplanänderungen, die die Stadt in diesem Jahr – so rechnete es die CDU-Fraktion zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss als Vergleich zu den Aufgaben, die ein Kommunaler Ordnungsdienst kosten würde – 1,4 Millionen Euro zusätzlich zu den normalen Planungen im Haushalt kosten.

Von welchem Status quo aber geht man aus? Wo liegen die Probleme, wo die Chancen im Personalmanagement und der Personalentwicklung der Kommune. Hierzu gaben kürzlich im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung der Stadt Lüdenscheid Andreas Hein als Leiter des Fachdienstes Personal und Christine Schürmann, verantwortlich für die Personalentwicklung, einen Einblick.

1083 Beschäftigte in zehn Jobfamilien

1083 Beschäftige hatte die Stadt Lüdenscheid zum Stichtag der Bestandsaufnahme, die Schürmann mit einer Power-Point-Präsentation den Ratsmitgliedern vorstellte. 1083 Beschäftigte mit 1000 Stellenbeschreibungen. Die Enzyklopädisierung, also eine standardisierte Personalarbeit in statischen Organisationen, muss hier zunächst vorgenommen werden. Danach teilt Schürmann diese vielen Tätigkeiten in zehn Jobfamilien und 30 Job-Gruppen ein.

Ein Blick auf die Jobfamilien verrät die Vielfalt der Anforderungen, die hinter den Rathausmauern (und in der gesamten Stadt verteilt) schlummert. Angefangen von der Führung (strategische Führung, operative Führung und Teamführung) geht es über „Verwaltung & Management“ weiter zu „Architektur & Bau“, „IT“, „Technik & Handwerk“, „Pädagogik & Psychologie“, „Feuerwehr & Rettungsdienst“, „Sicherheit & Ordnung“, „Bildung“ und „Anlern- und Hilfstätigkeiten“.

Für den Fachdienst Personal steht nun in dieser Richtung eine Evaluierung des aktuellen Konzeptes der Jobfamilien mit Hilfe der Fachdienstleitungen an. Daraus folgt eine Erstellung von Tätigkeitsprofilen für die verschiedenen Jobfamilien und Jobgruppen, die Erstellung von Kompetenzprofilen und ergo auch Angebote zur gezielten Kompetenzentwicklung.

Prognose für die Personalentwicklung Eine Anfrage der SPD-Fraktion zur Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Lüdenscheid, die zwischen 1958 und 1965 geboren sind und mithin bald in den Ruhestand wechseln werden, beantwortete die Verwaltung jüngst sehr ausführlich. 235 Arbeitnehmer dieser Jahrgänge gibt es derzeit bei der Stadt Lüdenscheid. Allein 104 davon im Fachdienst 37 (Feuerwehr und Rettungsdienst) und 42 im Fachdienst Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Die Personalentwicklung stellte bei der Beantwortung der Anfrage auch die Entwicklung des Personalbestands der Stadt in den Jobfamilien in Vollzeitäquivalenten bis ins Jahr 2029 dar. Im Bereich der Führung (operativ, strategisch und Team) gehen zum Beispiel bis 2029 17 Vollzeitäquivalente verloren, bei den Erzieher/innen 17,5, bei den Ingenieuren 8,7 und bei den städtischen Hausmeistern 14. Die komplette Analyse ist nachzulesen im Ratsinformationssystem der Stadt.

Führungskompetenzen zum Beispiel hält der Fachdienst generell für wichtig, weil eine gute Führung Sinn stiften kann, die Leistungsfähigkeit und Produktivität steigert, Gemeinschaft stiftet und Freude an der Arbeit verbreitet, wie Schürmann darlegte. „Auf der anderen Seite kann eine schlechte Führung der Kündigungsgrund Nummer eins sein“, stellte Schürmann fest, „sie steigert das Burn-out-Risiko, kann zu Frust und Resignation führen und ein Ungerechtigkeitsempfinden verursachen.“

Im Personalmanagement wünscht man sich deshalb Strategie, Leitbild und Anforderungsklarheit, um klare Ziele zu definieren und die Mitarbeiter zu begeistern. Auch der Aufbau einer Lernkultur ist im Rahmen einer Befragung benannt worden, dazu Möglichkeiten zum Arbeiten im Home-Office beziehungsweise mobiles Arbeiten. Als motivierend benannten die Mitarbeiter Mitgestaltungsmöglichkeiten, Innovation, engagierte Teams, aber auch engagierte Führungskräfte.

Malus-Seite der Befragung

Auf der Malus-Seite der Befragung gab es auch Antworten auf die Frage: Was bremst uns aus? Welchen Ballast müssen wir loswerden. Hier wurden interne Prozessstrukturen ebenso als Problem benannt wie Zeitmangel und die Vielfalt an Führungsaufgaben, aber auch die Informationsverfügbarkeit in der Stadtverwaltung.

Generelle Probleme in der Arbeitswelt dieser Tage im Rathaus sind die Dauerkrisen und die auch damit verbundene Arbeitsverdichtung, aber auch der Generationen- und Wertewandel. Die Sparte Personalentwicklung macht in der Lüdenscheider Verwaltung deshalb nun Angebote zur Führung auf Distanz, zu Kommunikation und Konfliktgesprächen, zu Teambuildung und Motivation, aber auch zu Rhetorik und Präsentation.

Es muss etwas getan werden, denn der Fachkräftemangel kommt auch in den Rathäusern an. So manche Stelle, die ausgeschrieben worden ist, ist unbesetzt geblieben. Auch das Brückenthema spielt in diesem Kontext eine Rolle, auch wenn Schürmann hier keine großen Abwanderungsbewegungen attestierte.

Zwei „Brandthemen“

Als eines von zwei „Brandthemen“ für das Ressort benannten Hein und Schürmann gleichwohl die Optimierung der Stellenbesetzungsverfahren. „Weil der Fachkräftemangel unsere größte Herausforderung ist und bleibt“, stellte Schürmann fest.

Die Dauer vom Auslöser für ein Stellenbesetzungsverfahren bis zum ersten Vorstellungsgespräch ist noch immer eine zu lange. „An welchen Stellen können wir den Prozess beschleunigen. Das ist eine der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen“, so Schürmann.

Das zweite große „Brandthema“ ist das Home-Office. Im Juli 2021 hatte der Fachdienst eine Befragung zu Home-Office-Wünschen durchgeführt, also noch vor der A45-Sperrung. 24 Befragte wollten für sich überhaupt kein Home-Office, 17 Befragte nur im Bedarfsfall. Für 110 Befragte war ein Home-Office-Tag in der Woche die Wunschvorstellung, für 163 Befragte zwei bis drei Tage, für 51 Befragte vier Tage und elf Befragte wollten am liebsten nur noch im Home-Office arbeiten.

Eine Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten soll Anfang 2023 abgeschlossen werden. „Wir können zwar eine Empfehlung aussprechen, wie viel Arbeit im Home-Office gut wäre, aber die Entscheidung liegt bei den Fachdiensten“, stellte Schürmann fest.

Erster Nachtrag für den Stellenplan 2023 In der Sitzung des Rates der Stadt am Montag (17 Uhr, Ratssaal) steht bereits der erste Nachtrag für den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 auf der Tagesordnung. Die Liste der Nachträge ist durchaus lang und vielfältig. Neuanschaffungen von Stellen gibt es in den verschiedensten Jobfamilien. Aufgrund der ausgewiesenen finanzwirksamen Stellenplananträge ergeben sich finanzielle Auswirkungen (Jahresbeträge 2023) auf den Haushalt, die mit einer Mehrbelastung in Summe von 389 533 Euro zu Buche schlagen. Neben Aufhebungen von Planstellen (minus 64 744 Euro) und Neuschaffung von Planstellen (395 136 Euro) schlägt alleine die Anhebung von Planstellen mit 44 797 Euro zu Buche.

Eine Seite der Präsentation stellte allerdings durchaus provokant fest: Die durchschnittlichen Kosten einer technischen Zusatz-Ausstattung für die Arbeit im Home-Office belaufen sich demnach auf 285 Euro, die durchschnittlichen Kosten bei einer Kündigung liegen für die Stadt dagegen bei 43 000 Euro. Voraussichtliche Eckpunkte der neuen Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten sollen eine empfohlene Arbeitszeit von bis zu 50 Prozent im Home-Office sein, ein erster Arbeitszeitrahmen (Montag bis Freitag, 6 bis 20 Uhr), kein Antragsverfahren und zudem die Ergonomie durch technische Grundausstattung.

Schürmann wünschte sich abschließend neben einem Führungsleitbild auch eine auf 20 Jahre angelegte Personalstrategie. „Es lohnt sich dabei auch, kleine Schritte zu machen. Es muss nicht immer gleich der große Wurf sein“, stellte sie fest, „ich freue mich, dass unser Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ein offenes Ohr für diese Themen hat.“