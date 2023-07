Fachhochschule Südwestfalen in Lüdenscheid: Ministerium bezieht Stellung

Von: Thomas Machatzke

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW hat auf Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag Stellung bezogen zur Fachhochschule Südwestfalen und hier speziell zum Standort Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Die Botschaft indes ist: Das Ministerium lässt die Verantwortlichen der Fachhochschule gewähren, hält sich aus den Details heraus. Von Plänen für einen Umzug in die Innenstadt in Lüdenscheid weiß es nichts Konkretes.

Der SPD-Abgeordnete Dr. Bastian Hartmann hatte sich als Reaktion auf den vom CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf in den LN ins Spiel gebrachten Umzug der Fachhochschule in die Lüdenscheider Innenstadt mit fünf Fragen ans Ministerium gewandt. Hartmann hatte wissen wollen, wie weit fortgeschritten Überlegungen für einen Umzug der FH in die Innenstadt seien, ob es Gespräche mit den Eigentümern des P & C-Gebäudes und des Forums gegeben habe, ob es bereits Gespräche über eine Entmietung des bisherigen Gebäudes gegeben habe und welche Stellen in die Entscheidungsfindung eingebunden worden seien.



Das Ministerium von Ina Brandes beantwortet die vier Fragen im Zusammenhang. „Die Hochschule hat gegenüber dem Ministerium im Rahmen ihrer Standortentwicklungsplanung 2020 die Frage immobilienwirtschaftlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umwandlung des bisherigen Studienorts Lüdenscheid der Fachhochschule Südwestfalen zum Standort angesprochen“, heißt es in der Antwort des Ministeriums, „die Fachhochschule führt ihre weiteren Überlegungen und Planungen in eigener Zuständigkeit ohne Beteiligung des Ministeriums durch. Zu den aktuellen Überlegungen von Akteuren, die in dem Pressebericht dargestellt wurden, hat das Ministerium keine Kenntnis.“



Keine konkreten Zahlen zu Lüdenscheid

Eine Aufklärung aller erfragten Sachverhalte mit der genuin zuständigen Hochschule könne innerhalb der zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügungen stehenden Frist nicht geleistet werden, stellt das Ministerium fest.



Auch auf die Frage, welche Perspektiven sich durch die neuen Überlegungen für die FH am Standort Lüdenscheid ergeben in Bezug auf die Entwicklung des Standorts, die Zahl der Studienplätze und die Frage der Immobilien, weiß das Ministerium nicht viel Konkretes beizutragen.



„Über die Zahl der Studenten, Studienanfänger und Absolventen sowie die spezifische Auslastung am Standort Lüdenscheid der FH Südwestfalen lässt sich anhand der amtlichen Hochschulstatistik keine Aussage treffen“, heißt es vom Ministerium, „die in Lüdenscheid angebotenen Studiengänge sind in die Fachbereiche und Strukturen der Standorte Hagen und Iserlohn eingebettet und werden auch im Hinblick auf die statistische Meldung diesen zugeordnet. Die Lehrveranstaltungen finden zum Teil in Lüdenscheid und zum Teil in Iserlohn und Hagen statt. Auch auf der Ebene einzelner Studiengänge kann daher in der zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit kein valides Zahlenmaterial für den Standort Lüdenscheid ermittelt werden.“