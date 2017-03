Wenn Osterfeuer zur Feuerfalle werden

So schön die Osterfeuer auch anzusehen sind: Oft verbrennen auf qualvollste Weise Tiere in den angezündeten Holzhaufen.

Lüdenscheid - So schön die Osterfeuer auch anzusehen sind: Oft verbrennen auf qualvollste Weise Tiere in den angezündeten Holzhaufen. Was zu beachten ist, damit das nicht passiert:

Für die traditionellen Osterfeuer werden oft schon im Herbst und Winter Holzreste, Reisig oder Weihnachtsbäume gesammelt und aufgeschichtet. Diese Holzansammlungen dienen im Frühjahr vielen Tieren als Unterschlupf oder Vögeln als Nistplatz. Wird das Osterfeuer entzündet, finden diese Tiere einen qualvollen Tod.

Der Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege des Märkischen Kreises rät deshalb, das Brennmaterial erst kurz vor Entfachen des Feuers auf- und unbedingt kurz vor dem Abbrennen noch einmal umzuschichten. Es reicht nicht aus, nur am Brennmaterial zu rütteln, um die Tiere zu vertreiben, denn viele Tiere verhalten sich aus Angst völlig ruhig, anstatt vor der Gefahr zu fliehen.



Außerdem sind grundsätzlich alle Osterfeuer bei den jeweiligen Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden anzumelden.