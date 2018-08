Postbotin dankt: Wasser und Eis erleichtern den Job 

Lüdenscheid - Es war nur ein kleines Dankeschön. Aber das zeigte eine große Wirkung. Als Jennifer Schindel auf Facebook einfach mal über nette und hilfsbereite Kunden geschrieben hat, bekam sie 609 Likes und 30 Kommentare.

Die Postbotin bedankte sich bei einer Kundin, die ihr den täglichen Dienst in der Sommerhitze mit einem Eis oder einer Flasche Wasser erleichtern. „Ich lese hier immer wieder, wie blöd Lüdenscheid doch geworden ist und wie unfreundlich die Menschen sind“, schrieb die 34-Jährige vor ein paar Tagen in die Facebook-Gruppe „Du bist Lüdenscheider, wenn...“.

Sie erfahre gerade „wie freundlich und hilfsbereit die Lüdenscheider sind“: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens eine kalte Flasche Wasser oder ein Eis spendiert bekomme. Das macht den Job im Moment um einiges leichter, von daher an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an die freundlichen Lüdenscheider.“

Positiver und freundlicher Zuspruch aus dem Netz

Daraufhin erntete sie große Zustimmung im Netz. Ein Handwerker schreibt, „ich habe bisher selten erlebt, dass einem nichts angeboten wird“. Andere freuen sich einfach mal über „ein positives Feedback“ und finden „schön, dass man so etwas auch mal hört“.

Überrascht über die Resonanz Jenny Schindel wiederum ist etwas überrascht, als sich auch noch die Zeitung bei ihr meldet. „Es ist ganz schön traurig, dass so was Normales, wenn man nur Danke sagt, gleich in die Zeitung kommt. Das zeigt doch, in welchem Zustand die Gesellschaft ist“, meint die gelernte Zahntechnikerin.

Stressiger Job in großer Hitze

Sie arbeitet seit September als Postbotin. Nach der Elternzeit hatte sie einen Job gesucht, der ihr noch Zeit lässt für die drei kleinen Kinder. Ehemann Marc, seit zwölf Jahren als Zusteller in Lüdenscheid unterwegs, hat ihr die Post empfohlen. Sie hat’s versucht, hat die Anfangsphase, ausgerechnet die „Starkzeit“ mit dem Großaufkommen vor Weihnachten, überstanden. Jetzt läuft’s rund: „Es ist schon schön. Man muss für den Job einfach gemacht sein.“

Mit Dienstbeginn um 9.45 Uhr holt sie die vorsortierte Post ab, und los geht’s mit dem E-Bike. Die Bezirke wechseln, vier bis fünf müsse man können, erzählt sie. Am Buckesfeld, ihrem ersten Terrain, ist sie immer noch am liebsten unterwegs. Hier kennt sie ihre Kunden, weiß, wer ihr morgens einfach mal eine kalte Flasche Wasser auf den Fahrradkorb legt oder zwei Euro für ein Eis spendiert. Die Touren können um 12 Uhr enden oder um 16 Uhr. Im Sommer ist relativ wenig los.

Im Winter gibt es manchmal Kakao für die Postbotin

Wenn’s regnet oder schneit, dauert’s länger. „Im Winter gibt’s auch schon mal einen warmen Kakao“, freut sie sich. Das entschädigt für die Unfallgefahr in nicht geräumten Eingängen und auf Gehwegen. „Es ist jeden Morgen aufs Neue ein Ü-Ei.“ „Einfach mal nett sein“, ist ihr Motto, das wünscht sie sich auch von anderen.

Wie das Mitdenken. Seit sie Zustellerin ist, hat sich ihr Denken verändert. Früher hat sie viel bestellt, jetzt ist „Heimatshoppen“ ihre Devise. Andere denken anders: „Es wird immer mehr. Ist ja auch bequemer.“ Für den Kunden.

Trotz manchmal schwieriger Kunden liebt sie ihren Job

„Ich will nichts anderes machen, ich liebe meinen Job“, sagt ihr Marc (37). „Ich hole morgens meine Pakete und kein Chef nervt“, sagt er. „Ich brauche das.“ Früher war er Koch, heute könnte er das nicht mehr.

Die Eigenverantwortung, der Kundenkontakt – unterm Strich wiegt das den Miesepeter auf, den es auf jeder Runde gibt, den Unfreundlichen, der nicht öffnet, obwohl der Zusteller Geräusche hört, und den jungen Mann, der im Bestellwahn sogar Getränke bei Amazon ordert und in den vierten Stock bringen lässt.

Egal, so ist der Job, „ein cooler Job“. Jetzt macht die Familie erst einmal Urlaub. An der See. Jenny Schindel lacht: „Zusteller, die Urlaub in den Bergen machen, werden Sie nicht erleben.“