Ferber: "Erneuerung der SPD muss von unten beginnen"

Lüdenscheid - Seit 100 Tagen ist Fabian Ferber Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Die LN-Redakteure Willy Finke, Bernd Eiber und Martin Messy nahmen dies zum Anlass, mit dem 31-jährigen Lüdenscheider über inhaltliche Schwerpunkte vor Ort, aber auch die Bundespolitik zu sprechen.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, in zehn Jahren Bürgermeister zu sein, lacht Fabian Ferber und antwortet: „Sicher nicht.“ Aber für den Fall, dass sich Dieter Dzewas im kommenden Jahr entscheiden sollte, nicht noch einmal für das Amt zu kandidieren, habe man gutes Personal in der Hinterhand.

„Es ist gut, dass wir Dieter Dzewas haben. Wenn er noch einmal kandidieren sollte, schlafe ich sicher ein Stündchen länger, wenn nicht, verbringe ich aber auch keine schlaflose Nacht.“

Doch Personalfragen beschäftigen ihn zurzeit weniger: „Die großen Herausforderungen für unsere Stadt liegen in den Bereichen Digitalisierung der Arbeitswelt und ihre Folgen für die Arbeitnehmer. Für diesen Strukturwandel müssen wir Antworten haben.“

Da spricht auch der IG Metaller. Schon frühzeitig arbeitete er ehrenamtlich und danach freiberuflich als Referent und rückte, als man ihn fragte, zum Gewerkschaftssekretär auf. In der SPD ist er seit 16 Jahren, 15 Jahre als Juso-Vorsitzender. Zudem wurde er in den Kreistag gewählt und rückte in den Stadtrat nach.

„Politisiert wurde ich innerhalb der Familie, aber besonders durch die Demo gegen eine Beteiligung Deutschlands am Irak-Krieg. Da gab es damals eine Demonstration auf dem Sternplatz mit 3000 Teilnehmern.“

Nicht immer sei alles glatt gelaufen in den vergangenen Jahren – nach dem Abi kein Studienabschluss, die Asta-Affäre: „Die habe ich nie abgehakt, aber das ist jetzt elf Jahre her und spielt heute keine Rolle mehr. Das alles gehört zu meinem Lebenslauf. Aber ich bin mit nur einer Gegenstimme zum Stadtverbandsvorsitzenden gewählt worden.“ Da laufe ihm wohl nichts mehr nach.

Zuspitzen, politische Prozesse schnell erkennen, Teams führen und strategische Planungen auch langfristig durchführen zu können, hält Fabian Ferber für seine Vorzüge. Die sind auch gefragt im Hinblick auf die nächsten Kommunalwahlen in zwei Jahren.

„Wir haben Aufgaben schon breiter verteilt und benötigen neue Ratskandidaten. Das läuft aber schon ganz gut und hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir unsere Mitglieder vor Ort regelmäßig informieren, Stadtteilarbeit leisten und wir mit der Gaststätte Dahlmann einen Treffpunkt gefunden haben, in den wir regelmäßig einladen und auch Nichtmitglieder gerne begrüßen. Das ist wichtig. Die Erneuerung der SPD muss von unten beginnen und nicht nur mit Anträgen in Berlin.“

Zwiegespalten ist er, was die Große Koalition angeht. „Wenn es Murks ist, dann muss man es lassen. Aber es reicht nicht zu sagen, wenn die CDU/CSU ein schlechtes Bild abgibt, dann müsst Ihr SPD wählen. Wir müssen Antworten auf die drängenden Fragen der Zukunft geben, und das auch selbstbewusst und konfrontativ – und authentisch, ohne gleich jedem Berater oder jeder Umfrage hinterherzulaufen.“

Vor Ort in Lüdenscheid sieht Ferber neben dem Strukturwandel mit der Digitalisierung die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als große Aufgabe an: „Das Thema Wohnen ist über die letzten Jahr sehr vernachlässigt worden. Suchen Sie in Lüdenscheid auf Immobilien-Scout mal zentrumsnah eine Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnung für eine Familie mit zwei Kindern. Sie werden keine finden.“ Da müsse sich einiges bewegen, um die Stadt attraktiver zu machen.

Bildungsangebote spielten ebenso eine große Rolle – sei es über die Fachhochschule oder auch die VHS, die hier noch weitere Angebote machen könnte. „Leuten, die etwas bewegen wollen wie der Verein Onkel Willi & Söhne, darf man nicht auf die Füße treten, sondern man muss sie unterstützen. Vor zehn Jahren war nach meinem Eindruck in Lüdenscheid weniger los als heute.“

Die derzeitige Diskussion um das Kulturhaus und seine Zukunft kann nicht unerwähnt bleiben: „Das ist sehr unerfreulich gelaufen. Frau Egeling hat mit ihrer Bewerbung in Remscheid Fakten geschaffen. Jetzt müssen wir eine neue Leitung und zugleich ein neues Konzept für das Haus finden. Darüber muss das neue Begleitgremium beraten. Bis zum September ist eine neue Ausschreibung der Stelle aber nicht mehr zu schaffen.“