Baufinanzierungen werden wieder teurer

Von: Thomas Machatzke

„Die Entscheidung der EZB ist ein erster Schritt in eine wieder normale Welt mit Zinsen. Angesichts der stark gestiegenen Inflation raten wir, Geldbeträge nicht auf Giro- oder Tagesgeldkonten zu belassen, sondern rendite-orientiert anzulegen“, rät Sparkassen-Vorstand Thorsten Haering (links). © Thomas Machatzke

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihre Folgen für die Region, diesmal positive: Am 21. Juli 2022 hat die Zentralbank die drei Leitzinsen (Hauptrefinanzierungszins, Spitzenrefinanzierungssatz und Einlagenzins) um 0,5 Prozent erhöht. Und damit entfällt auch für einige Kunden der Region der Strafzins auf hohe Einlagen bei den Geldinstituten.

Lüdenscheid – Auch die Kunden der Sparkasse Lüdenscheid dürfen sich freuen: Am 27. Juli hat die Sparkasse vereinbarungsgemäß die Veränderung des Referenzzinses für die Berechnung des Verwahrentgelts umgesetzt. Somit entfällt für die Kunden der Sparkasse das bisher berechnete Entgelt von 0,5 Prozent für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten.

Die Banken und Sparkassen nennen es Verwahrentgelte, andere sprechen von Negativzinsen: Dass Geld, wenn es einfach nur auf der Bank lagert, weniger wurde, ging auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zurück.

Die beschloss im Jahr 2014 diesen Strafzins, mit dem Geldinstitute dazu gebracht werden sollten, mehr Kredite an Unternehmen zu vergeben und auf diesem Weg die Wirtschaft der EU anzukurbeln. Ein Ansatz, der in der Realität aber nicht nachhaltig ankam. So war der Strafzins für Geldinstitute zur zusätzlichen Belastung geworden.

Im Juni 2014 betrug der negative Einlagezins für Banken, die Geld bei der Notenbank parken wollten, 0,1 Prozent, über 0,2 Prozent stieg er und hatte von 2016 bis 2019 mit minus 0,4 Prozent seine Gültigkeit, danach wurde er noch einmal auf den Stand von minus 0,5 Prozent angehoben.



Mit der Anhebung des Einlagenzinses um 0,5 Prozent liegt also nun wieder eine glatte Null zu Grunde. Und damit kann auch die Sparkasse wieder auf die Verwahrentgelte, die ohnehin nur bei Vermögen von mehr als 100 000 Euro zum Tragen gekommen sind, verzichten.



Thorsten Haering, Vorstandsmitglied der Sparkasse, empfiehlt gleichwohl, Geldanlagen zu tätigen: „Die Entscheidung der EZB ist ein erster Schritt in eine wieder normale Welt mit Zinsen. Angesichts der stark gestiegenen Inflation raten wir, Geldbeträge nicht auf Giro- oder Tagesgeldkonten zu belassen, sondern rendite-orientiert anzulegen.“



Baufinanzierungen werden wieder teurer

Die Zinspolitik der EZB schlägt aber auch in anderen Bereichen durch. Der Zinssatz für Kredite, zum Beispiel Baufinanzierungen, hat sich deutlich erhöht. Gab es in der Niedrigzinsphase günstigstenfalls Zinsen mit einer Null vor dem Komma, so ist dieser Zins in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen. Inzwischen steht bei günstigen Kreditkonditionen wieder die Zwei vor dem Komma – bei genügend Eigenkapital eine 2,4 oder 2,5, andernfalls kann es in Teilen sogar wieder zu einer Drei vor dem Komma kommen. Verglichen mit den Bauzinsen vor 20 Jahren ist dies noch immer ein relativ niedriger Wert. Dennoch: Die Immobilie wird für den Käufer im Schnitt teurer.



Auch der Dispositionszins (beim Überziehen des Girokontos) verzeichnet einen deutlichen Anstieg – gegenüber dem vergangenen Juni um etwa 1,6 Prozent. Im Moment liegt der Dispozins noch bei 9,73 Prozent, zum 15. August wird er nun auf 10,55 Prozent steigen.



Noch kein Spielraum für das gute alte Sparbuch

Und die Sparzinsen? Die werden irgendwann nachziehen, doch mit Blick auf den Einlagenzins zeigt sich, wie schwierig dies im Moment noch ist. Der ist nämlich gerade aus dem Negativbereich (minus 0,5) bei einer glatten Null angekommen. Das lässt zum Beispiel für Zinsen auf Sparbuchguthaben praktisch noch keinen Spielraum.



Die große Frage ist, wie es weitergeht. Die Erhöhung der Leitzinsen seitens der EZB ist eine Reaktion gewesen, um die Inflation zu bekämpfen. Angesichts einer Rekordinflation von 8,6 Prozent im Juni war dies auch geboten. Die Inflation in der Währungsunion liegt aktuell mehr als viermal so hoch wie die Zielmarke der EZB. Die Währungshüter streben eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent an. Kritiker werfen der EZB schon länger vor, die Zinswende viel zu spät einzuleiten. Für sie ist die Erhöhung der drei Leitzinsen um jeweils 0,5 Prozent nur der Anfang, weitere Schritte müssten folgen. Dies wären beim Einlagenzins wohl die Schritte, die die Zinsen auf Sparguthaben eventuell wieder zurückbringen könnten