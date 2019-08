Extrabreit begeistert 350 Fans beim Kultpark

Energiegeladener Gig im Nieselregen

+ © Othlinghaus Gründungsmitglied Stefan Kleinkrieg (links) an der Gitarre und Lars Hartmann am Bass bewiesen eindrucksvoll, warum Extrabreit auch nach vier Jahrzehnten als Live-Band eine echte Hausnummer darstellt. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Mit dem Wetter hatte Kultpark-Organisator Olli Straub beim Gig der Pop-Punk-Combo Extrabreit am Samstag im Kulturhauspark nicht so viel Glück. Meist mussten die rund 350 Fans im Nieselregen ausharren, und im späteren Verlauf des Abends fing es sogar noch stärker an zu regnen. Doch den Extrabreit-Fans konnte die zunehmende Nässe den Spaß an der Live-Musik nicht verderben.