Experten im Gespräch: Hier gibt es viel Urlaub für wenig Geld

Lüdenscheid - Wer ein begrenztes Budget für den Urlaub übrig hat, muss nicht einen Sommer „Das Traumschiff“ schauen, um mit fernen Destinationen in Berührung zu kommen. Laut zwei Lüdenscheider Reisebüros kann der Reisewillige relativ günstig urlauben – es kommt bloß aufs Ziel an.

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet laut Angelika Klöpping vom Thomas-Cook-Reisebüro im Stern-Center Bulgarien. Die Inhaberin räumt aber ein: „Mit ganz wenig Geld verreisen, ist momentan schwierig, nur die Türkei und Tunesien bieten wirklich gute Möglichkeiten.“ Beliebt seien derzeit Portugal, Italien und Spanien. Ihre Kunden würden diese Ziele oft als Alternative zur Türkei buchen. Die Nachfrage nach Antalya und Co. sei durchaus eingebrochen, „allerdings hat sich das in den letzten drei Wochen schon wieder beruhigt“. Wer einen reinen Badeurlaub favorisiere, sei mit Ägypten gut beraten. Das Land in Afrika befinde sich momentan im Aufwind, sagt Klöpping. Ebenfalls an Beliebtheit zulegen würden Kreuzfahrten sowie seit Neuestem Flussreisen, etwa über die Donau, Rhone, den Rhein oder die Elbe.