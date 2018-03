Blindgänger am Brügger Bahnhof vermutet

Experten sind am kommenden Dienstag vor Ort

+ © Wolfgang Löhn Der Verdachtspunkt für den Blindgänger liegt in der Volme etwa in Höhe des Feuerwehrgerätehauses. © Wolfgang Löhn

Brügge - Im Zusammenhang mit Bauarbeiten zur Sanierung der Ufermauer an der Straße „Am Brügger Bahnhof“ ist im Zuge einer Luftbildauswertung und anschließenden Sondierungsbohrung ein Verdacht auf einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verdachtspunkt liege in der Volme etwa in Höhe des Feuerwehrgerätehauses. Bestätigt sich der Verdacht, geht die Entschärfung am Dienstag (3. April) über die Bühne.