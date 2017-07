Ausstellung endet mit Finissage

+ © Rudewig Kuratorin Claudia Rinke: Von ihr stammen die begleitenden Texte in dem zur Ausstellung aufgelegten Katalog des Westdeutschen Künstlerbundes. © Rudewig

Lüdenscheid - Wer sich die Exponate noch nicht angesehen hat, bekommt am Sonntag, 23. Juli, die letzte Chance: Die Ausstellung „Expanding Photography“ endet in der Städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße mit einer Finissage und einigen der ausstellenden Künstlern.