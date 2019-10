Mann zieht sich in Lüdenscheider City vor Mädchen (11) aus

Lüdenscheid - Ein Mann hat im Lüdenscheider Kulturhauspark ein Mädchen belästigt. Die Polizei fragt: Wer hat den Exhibitionisten gesehen?

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr - vor dem letzten Schultag vor den Herbstferien - ging ein Mädchen durch den Kulturhauspark an der Sauerfelder Straße. Dort zeigte sich der Elfjährigen ein Mann mit heruntergezogener Hose in schamverletzender Weise.

Der Mann verschwand nach Angaben der Polizei in Richtung Hochstraße (DRK-Gebäude/Geschwister-Scholl-Gymnasium). Der Täter wird so beschrieben: 1,80 Meter groß, dunkle Kapuzenjacke, Kapuze aufgesetzt. älter als 40 Jahre.

Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/9099-0 entgegen.

