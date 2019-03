Exhibitionist entblößt sich auf Gehweg vor Kind - Polizei hat schnell einen Verdacht

Lüdenscheid - Ein Mann soll sich in Lüdenscheid vor einem elfjährigen Jungen entblößt haben. Der Schüler lief nach Hause. Die Mutter rief die Polizei.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, ereignete sich die Tat am Dienstag um 14.15 Uhr. Demnach soll ein Mann auf dem Gehweg vor einem elfjährigen Jungen die Hose heruntergezogen haben.

Der Tatort wird von der Polizei mit "an der Kalve" angegeben. Die Straße, in der der Vorfall passierte, wollte ein Polizeisprecher aus Datenschutzgründen nicht nennen, da so Rückschlüsse auf die Adresse des Jungen geschlossen werden könnten.

Junge lief nach dem Vorfall nach Hause

Laut Polizei lief der Junge nach Hause und berichtete seiner Mutter von dem entblößten Mann. Die Mutter informierte die Polizei. Der Junge konnte den Mann detailliert beschreiben.

Anhand dieser Beschreibung hatte die Polizei schnell einen Verdacht, um wen es sich handelt. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 53-jährigen Mann aus Lüdenscheid, der noch am Nachmittag in seiner Wohnung vorläufig festgenommen wurde.

Verdächtiger war der Polizei bekannt

Laut Polizei ist der Mann polizeibekannt - wegen welcher Delikte, dazu gab es am Mittwoch keine Auskunft. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer/sexueller Handlung vor Kindern ermittelt. Er war bei seiner Festnahme alkoholisiert. Am Mittwoch wurde er vernommen. Dabei stritt er die Tat ab.