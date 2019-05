Im Ex-WMF-Laden: Phänomenta zieht ins Stern-Center

Lüdenscheid - „Phänomenta meets Stern-Center“: Zwei der populärsten Freizeiteinrichtungen der Stadt tun sich zusammen. Davon haben beide etwas.

Mit einer „Außenstelle“ im Shopping-Center spricht die Phänomenta Familien und Kinder an, die sonst vielleicht nicht sofort den Weg in die Erlebniswelt am Bahnhof finden. Gleichzeitig freut sich das Center-Management darüber, einen Leerstand vorübergehend zu beseitigen.

Wie berichtet, soll die „Mini-Phänomenta“ in die ehemalige WMF-Filiale im Obergeschoss ziehen. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Noch im Mai soll die Fläche freigegeben werden.

Dort finden sich dann verschiedene Exponate aus der Phänomenta-Ausstellung, die Kinder zum Mitmachen animieren sollen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung hatten das Center-Management und die Phänomenta geschlossen.