Ex-Petersilie: Neues Leben im ehemaligen Nobelrestaurant im MK

In der ehemaligen Petersilie gibt es seit dem 1. Oktober neues Leben.

Die ehemalige Petersilie, ein Nobelrestaurant in einer denkmalgeschützten Villa, ist wieder mit Leben gefüllt worden.

Lüdenscheid - Seit dem 1. Oktober gibt es in Lüdenscheid eine neue Senioren- und Familienbetreuung. In der ehemaligen „Petersilie“ an der Loher Straße 19 hat Silke Domnig (rechts) als Geschäftsführerin und Gesellschafterin einen Standort des Franchise-Unternehmens „Home Instead“ eröffnet.

+ Silke Domnig (rechts) eröffnete am 1. Oktober die Senioren- und Familienbetreuung "Home Instead" in der ehemaligen Petersilie. © Herzog

Zur Seite steht ihr derzeit ein vierköpfiges Team, das auf etwa 140 Personen anwachsen soll. „Wir bieten eine zeitintensive Pflege an, die wir nicht unter zwei Stunden durchführen. Außerdem sind wir stark in der Demenzbetreuung“, sagt Domnig und ergänzt: „Ich selbst möchte würdevoll alt werden und das ist es auch, was wir unseren Kunden täglich bieten wollen.“