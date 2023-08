Ex-Modehaus in Lüdenscheid: Bauantrag für neue Nutzung eingereicht

Von: Susanne Kornau

Teilen

Das Coworking- und Lagerkonzept von Space Plus soll nach wie vor kommen – diesmal im Frühjahr 2024. © nougrigat

Weg vom Einzelhandel, hin zur Dienstleistung: Der Trend ist in den Innenstädten längst angekommen. Sogar Lagerflächen dehnen sich auf ehemaligen Ladenflächen aus.

Lüdenscheid – Pionier in Lüdenscheid wollte die Kette Space Plus sein. Das Unternehmen hatte das Gebäude an der Schillerstraße 3 gekauft, wo zuletzt der Adler-Modemarkt firmierte. Als der Ende 2021 schloss, stieß schnell Space Plus in die Lücke und kündigte baldigen Umbau und Eröffnung an. Ein kombiniertes Angebot von Lagerräumen und flexiblen Mietangeboten für Büroraum sollte den Komplex einer neuen Nutzung zuführen. Doch ein Eröffnungstermin nach dem anderen verstrich, ohne dass sich sichtlich etwas tat. Nun steht der nächste Eröffnungstermin im Raum: „Der Standort in Lüdenscheid wird im Frühjahr 2024 eröffnet“, sagt Space-Plus-Vertriebsleiter Philipp Fahrig auf Nachfrage. Er begründet die erneute Verzögerung mit „Änderungen im Storelayout“. Daher sei der finale Bauantrag erst vor Kurzem eingereicht worden. „Aus verschiedenen Gründen“ habe sich leider alles verzögert, fügt er hinzu.

Endlich durchstarten

Ob zu den „verschiedenen Gründen“ auch gehört, dass das Gebäude ein Zeit lang aussichtsreicher Kandidat bei der Suche nach einem Innenstadt-Standort für das Tumo-Projekt war, will er nicht bestätigen. Erst vor den Sommerferien fiel die Entscheidung, dass dieses digitale Lernprojekt mit seinem nicht unerheblichen Raumbedarf ins Stern-Center ziehen soll: rund 650 bis 800 Quadratmeter für den Selbstlernbereich, Workshop-Räume, Auditorium, Sanitäranlagen, Büro- und Lagerräume sowie Empfang mit Check-in sollen ab Ende 2024 den Rahmen für das großzügig geförderte Bildungsprojekt bieten.

An der Schillerstraße ist derweil keine Aktivität zu erkennen. Lediglich der Parkplatz zur Freiherr-vom-Stein-Straße hin dient nun laut Beschilderung dem benachbarten Hotel als Parkfläche. Doch auch Philipp Fahrig gibt sich ungeduldig, zumal Anfragen nach Coworking-Spaces bereits gestellt worden sind, ein Bedarf also wohl vorhanden ist. „Alle unsere Bauprojekte verzögern sich“, sagt er mit Verweis auf die Baubranche. Und: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Daten ‘rausgegeben habe . . .“ Doch diesmal soll’s gelingen. Bis Frühjahr 2024 dürfte zudem die Innenstadtsanierung so weit fortgeschritten sein, dass das Gebäudekonzept in frisch gestaltetem Umfeld endlich durchstarten könnte.