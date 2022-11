Lüdenscheids Ex-Kämmerer Prof. Dr. Blasweiler erhält weiteren Lehrauftrag

Von: Susanne Kornau

Ex-Kämmerer Blasweiler macht Karriere: Jetzt hat er zur Professur an der Hochschule Dortmund noch einen zweiten Lehrauftrag im Modul „Konsensorientierte Konfliktbeilegung“ an der Fernuni Hagen. © Cedric Nougrigat

Es ist kein Job wie jeder andere. Die Mischung macht ihn attraktiv. Was Menschen mit Zahlen machen können und Zahlen mit Menschen – das hat ihn schon immer fasziniert. Nach seinem Ausscheiden aus städtischen Diensten ist Lüdenscheids früherer Stadtkämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler bekanntlich noch einmal in die Lehre gegangen.

Lüdenscheid – Seit etwas mehr als einem Jahr ist der mittlerweile 60-Jährige Dr. Karl Heinz Blasweiler als Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Dortmund tätig. Er lehrt im Bereich Kommunales Finanzmanagement, Controlling und Statistik.

Die Professur umfasst eine halbe Stelle, deshalb zögerte er nicht, als nun eine weitere Aufgabe an ihn herangetragen wurde: ein zweiter Lehrauftrag im Modul „Konsensorientierte Konfliktbeilegung“ an der Fernuniversität Hagen. Was er tut, nennt er „Horizonterweiterung innerhalb des juristischen Studienganges“. Es gebe, sagt er, eben auch Konflikte, die keinen verwertbaren juristischen Kern hätten, „etwas, das man mit juristischen Mitteln nicht löst“. Das notwendige Geschick, vor allem bei öffentlich ausgetragenen Konflikten so vorzugehen, dass beide Seiten mit einer Lösung ihr Gesicht wahren können, kann man erlernen. Entsprechende Fähigkeiten anhand klassischer Konfliktlösungsverfahren zu vermitteln, ist eine Herausforderung, der er sich gerne stellt.



Formen alternativer Konfliktbeilegung in Abgrenzung zur staatlichen Gerichtsbarkeit

Im Fernstudienkurs geht es, das zeigt ein Blick in die Modulbeschreibung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, um Formen alternativer Konfliktbeilegung in Abgrenzung zur staatlichen Gerichtsbarkeit. Vor allem geht es darum, „das große Spektrum der Möglichkeiten“ aufzuzeigen, „die den Konfliktbeteiligten zur Lösung ihrer Auseinandersetzung zur Verfügung stehen“. Das kann bei Trennung und Scheidung greifen, aber eben auch im öffentlichen Bereich, zum Beispiel bei kontroversen Fragen in der Umweltpolitik.



Bei der Brücke allerdings, unter deren Sperrung der Hochschullehrer auf dem Weg nach Dortmund gelegentlich leidet, komme man mit dem Instrument der Mediation im Öffentlichen Bereich nicht weiter, sagt Prof. Blasweiler. Denn: „Hier sind die Interessenslagen auch so eindeutig.“ Hier laute die Frage nur „Wie schnell geht’s?“, aber nicht, ob man überhaupt neu bauen solle.



Ein Schritt auf völlig neues Terrain sind die Lehraufträge für den Lüdenscheider nicht. Bereits in städtischen Diensten war er in der Erwachsenenbildung tätig. Auch mit dem Hagener Lehrstuhl ist er seit vielen Jahren verbunden. Das Thema Mediation ist ihm vertraut, er besitzt da „einen breiten Fundus“.



Gleichwohl ist der Abstand zum „alten“ Alltag deutlich. „In der Kämmerei war ich von Experten umgeben. Das habe ich hier natürlich nicht, Hier muss ich alles im Kurs erarbeiten, aufeinander aufbauen. Und in der Kämmerei wollte auch keiner wissen, was in der Klausur vorkommt“, sagt er und lacht. Mittlerweile hat er rund 100 Prüfungen abgenommen. Alle hätten bestanden, offensichtlich sei „die Lehrvermittlung bisher gelungen“. Etwas, das er als seinen persönlichen Ehrgeiz bezeichnet. Dazu müssten alle mitziehen: „Im Schlafwagen kommt keiner zur Prüfung.“



Hoffnung, eine neue Beamtengeneration mit prägen zu können

Auch vom Umfang her ist die neue Aufgabe sehr gut einzubinden, zumal die Tätigkeit an der Fernuni von der Definition her aus der Ferne, aus dem Homeoffice geschieht. Dass sich beide Tätigkeiten gegenseitig befruchteten, sei ein weiterer Vorteil. Der Umgang mit den Studenten, zu sehen, wie sie sich entwickeln, die große Bandbreite derer zu erleben, die in den Beruf drängen, das fasziniert ihn. Die Hoffnung, eine neue Beamtengeneration mit prägen zu können, ebenso.



Solche Aufgaben an zentraler Stelle erfüllen zu können, begeistert ihn. Nach fordernden Jahren in städtischen Diensten endlich einmal Zeit für etwas anderes zu haben – die Frage stellt sich gar nicht. „Das ist mein Hobby, sozusagen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch.“



Trotz aller Verpflichtungen spürt er aber, dass sein neues Leben große Flexibilität ermöglicht – was seine Frau zu schätzen wisse: „Sie merkt auch die Zufriedenheit.“



Diese Zufriedenheit kommt aus der Erkenntnis, dass „das, was ich all die Jahre gemacht habe, nicht einfach verfällt“. Er möchte den künftigen Verwaltungsbetriebswirten im gehobenen Dienst mit auf den Weg geben, dass sich Beamte mit Hingabe ihrer Aufgabe in der Gemeinschaft widmen sollten: „Das ist nicht ein Job wie jeder andere.“



Deshalb paart er theoretische Wissensvermittlung mit dem Hinweis auf Gestaltungsmöglichkeiten, gespickt mit griffigen Beispielen aus dem 24-jährigen Erfahrungsschatz als Kämmerer, vorgetragen mit der ihm eigenen humorvollen Art. Er sitzt nun an einer Schaltstelle, an der er der nächsten Beamtengeneration vermitteln kann, „den Blick über den Tellerrand zu wagen“. Es scheint zu gelingen, wenn auch nicht immer: „Manche springen sofort darauf an, für manche ist es doch nur ein Job. Aber vielleicht kann ich die noch begeistern.“