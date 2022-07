Ex-Dezernent hat neuen Job: Stadt muss Gehalt an AfD-Mitglied weiterzahlen

Von: Thomas Machatzke

Thomas Ruschin ist nun Referent der AfD im Brandenburger Landtag. © Thomas Krumm

Thomas Ruschin ist inzwischen Referent für die Fraktion der AfD im Brandenburger Landtag. Seine Bezüge aus Lüdenscheid bekommt er trotzdem weiterhin - noch bis zum 31. August.

Lüdenscheid – Am 31. August endet für die Stadt Lüdenscheid ein Kapitel, das nicht zu jenen zählt, an die man sich gerne zurückerinnern wird. Dann muss die Stadt Thomas Ruschin nicht mehr bezahlen, weil dann offiziell die Amtszeit des im Februar 2021 abgewählten Beigeordneten der Stadt endet.



Rund 5630 Euro an Bezügen hat Ruschin nach seiner Abwahl weiterhin monatlich überwiesen bekommen, auch wenn er seit dem 1. November eigentlich eine neue Beschäftigung hat – als Referent für Wirtschaft und Finanzen in der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag.



Ein Spezialist für Finanzen: 5630 Euro – das sind 71,75 Prozent des vollen Gehalts (7847,05 Euro, Entgeltgruppe B2), das Ruschin bis Februar 2021 in Lüdenscheid bezogen hat. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hatte im Februar 2021 seinen Beigeordneten, der schon seit September 2020 krank gefehlt hatte, nach dessen Eintritt in die AfD abgewählt. Ruschin war vorher Mitglied und stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender der CDU gewesen und mit dem CDU-Parteibuch auch 2014 zum Beigeordneten in Lüdenscheid gewählt worden. In Berlin hatte er vorher in Reinickendorf für die CDU als Stadtrat in der Bezirksvertretung gesessen.



Nach seinem Abschied aus Lüdenscheid versuchte Ruschin, in seiner Heimatstadt für seine neue politische Heimat, die AfD, ins Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen, war dort aber am 26. September 2021 klar gescheitert (5,5 Prozent im Wahlkreis Reinickendorf 6). Die AfD indes hatte eine Alternative für den 48-jährigen Juristen: Seit dem 1. November ist Ruschin Referent für die AfD-Fraktion im Landtag.



Die AfD stellt im Brandenburger Landesparlament die zweitgrößte Fraktion. 23 AfD-Abgeordnete sitzen im Stadtschloss in Potsdam, die SPD hat gerade zwei Abgeordnete mehr, die CDU muss mit 15 Sitzen im Parlament auskommen. Ein gut ausgestatteter Landesverband ist es also, für den Ruschin tätig ist.



Damit tut sich eine Frage auf: Wie wird so ein Referent entlohnt? Laut Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe liegt die monatliche Vergütung in der Entgeltgruppe E13 zwischen 4995 Euro und 7154 Euro, abhängig von Erfahrung und Beschäftigungsdauer. In Teilzeitbeschäftigungen ist die Vergütung natürlich eine geringere.

Ruschin zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen

Wie Ruschin bezahlt wird, ist nicht bekannt. Er darf nach seiner Abwahl zwar dazu verdienen, allerdings nicht unbegrenzt. Die Höchstgrenze liegt bei 2217 Euro, wenn die Bezüge aus Lüdenscheid in vollem Umfang weiterlaufen sollen. Die Stadt Lüdenscheid gab am Freitag Auskunft, dass die Bezüge bisher und noch bis zum 31. August in normalem Umfang weiterlaufen. Danach dürfte sein Verdienst in Potsdam nicht hoch sein.



Thomas Ruschin war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unberührt von seiner neuen Tätigkeit sind Ruschins Pensionsansprüche nach acht Jahren als Beigeordneter, die er bei der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe hat. Wer als Bürgermeister, Landrat oder Beigeordneter eine achtjährige Dienstzeit absolviert hat, erhält eine Pension von rund 33,5 Prozent seiner letzten Dienstbezüge. Ruschin kommt in Lüdenscheid auf eine achtjährige Dienstzeit. Mit den Pensionsleistungen, die nach dem 31. August gezahlt werden (so lange Ruschin kein anderes vergleichbares Beamtenverhältnis antritt), hat Lüdenscheid allerdings nichts mehr zu tun.