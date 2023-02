Stern-Center: Ex-Bachelor zu Gast im Stern-Center

Andrej Mangold ist am Dienstag zu Gast im Lüdenscheider Stern-Center. © dpa

Im Stern-Center sind Stars und Sternchen zu Gast: Am heutigen Valentinstag, 14. Februar, kommt ein Ex-Bachelor zu Besuch.

Lüdenscheid – Anlässlich des Valentinstags hat sich das Center-Management des Stern-Centers etwas Besonderes ausgedacht. Am heutigen Dienstag, 14. Februar, gibt sich Ex-Bachelor Andrej Mangold im Lüdenscheider Einkaufszentrum die Ehre. Im Erdgeschoss 2 vor dem Schuhgeschäft Salamander schreibt Mangold in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Autogramme und steht für Selfie-Fotos zur Verfügung.

Ehemaliger Basketball-Profi

Zudem hat er am Tag der Liebe für jeden Gast eine Überraschung dabei, heißt es in der Ankündigung. Im TV-Format „Der Bachelor“ hatte Mangold das Herz von Jennifer Lange erobert, anschließend blieb das Paar noch ein Jahr zusammen. Inzwischen ist der ehemalige Basketball-Profi mit Fashion-Bloggerin Annika Jung liiert.