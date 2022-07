Kneipenquiz und Gespräch

Frischzellenkur für Szenekneipe im MK

Von: Jutta Rudewig

Das Panoptikum hat eine Runderneuerung erfahren. Jetzt geht‘s mit Volldampf in die Programmgestaltung. © Björn Othlinghaus

Janina Passek geht mit vielen Ideen und noch mehr Plänen auf ein Projekt zu, das (noch) mehr Leben in die Lüdenscheider Innenstadt bringen soll. Sie ist die Tochter von Charles Chilton, seit Jahrzehnten Wirt an der Theke des Panoptikums an der Humboldtstraße und in der Bergstadt bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“ – nicht nur als Musiker, sondern als das Gesicht des Panoptikums.

Lüdenscheid – Janina Passek ist gelernte Eventmanagerin. Inzwischen hat sie zwar die berufliche Schiene gewechselt, „aber Eventmanagement macht mir Spaß und ist ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit im Jugendamt“, sagt die Kölnerin. Von ihrem Vater hat sie die Planung der kulturellen Veranstaltungen im Panoptikum übernommen

Sie will weg von den reinen Jazzkonzerten und hin zu einem bunten Programm zwischen Lyrik und Pop, Open Stage und Rap, Lesungen, vielleicht auch mal eine politische Diskussion über ein „heißes Eisen“ in der Stadt und „eben alles, was das gesprochene oder gesungene Wort zu bieten hat“, sagt sie.

Ein Anfang ist längst gemacht. Seit Wochen bietet das Panoptikum bereits donnerstags eine offene Bühne für alle Musiker an, die ihre Kunst auf der kleinen Bühne an der Humboldtstraße vorstellen wollen. Völlig zwanglos können Musiker aus der Region ihr Instrument mitbringen. Donnerstags die Open Stage, der Freitagabend soll für Konzerte zur Verfügung stehen, der Samstagabend zur freien Verfügung.



Dass die Gäste ins Gespräch kommen, ist ihr wichtig. Ein Standbein der regelmäßigen Veranstaltungen soll dabei das Kneipenquiz sein, jeweils mittwochs und mit Fragen rund um die Popkultur. Wer am meisten weiß, soll am Ende einen kleinen Preis bekommen. Hauptsache, die Leute kommen zusammen und haben ihren Spaß.

Corona? Nach wie vor die Sorge der Lüdenscheider, sich vor die Tür zu bewegen? Die Bemühungen der Lüdenscheider Gastronomen, die Bergstädter wieder zu bewegen? Janina Passek hat nach eigenem Bekunden andere Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht: „Im Lockdown war natürlich alles zu. Die Zeit haben wir für eine kleine Runderneuerung genutzt. Aber danach können wir nicht finden, dass unsere Gäste nicht wiedergekommen sind. Aber wir sind halt auch ein kleiner und flexibler Laden. Ich glaube, dass die Leute gerade nach Corona das Bedürfnis haben, wieder rauszugehen, eben weil sie in dieser Zeit vereinsamt sind. Wir haben jede Woche mehr Zulauf, und ich bin gespannt, wie das mit den Konzerten so anläuft.“



„Tosho“ Todorovic mit der Blues Company gastiert am 19. August im Panoptikum. © Manfred Pollert

Die Konzerte – die stehen schon bis in die Weihnachtszeit fest. Todor „Tosho“ Todorovic mit der Blues Company gastiert am 19. August im Panoptikum. Der Eintritt kostet 20 Euro an der Abendkasse.

Die Candid Blues Band hat sich mit Blues aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis für den 26. August angekündigt. Bei freiem Eintritt, denn „Kultur ist für alle da. Wir möchten unsere Konzerte für alle Menschen möglich machen, auch für die, die wenig Geld in der Tasche haben. Wir bieten eine Mischung aus Konzerten, die Eintritt kosten, und kostenlosen Konzerten, bei denen die Gäste spenden können, was sie übrig haben“..

Am 9. September gastiert bei freiem Eintritt The Menace of Tyranny mit Rock, am 23. September Six Blade Knife (Accoustic Rock), im Oktober Gums ‘n Roses, Marcus Hilmer feat. Homefield, Hot ´n Nasty mit Blues-Rock und bis zum Jahresende noch John Steam Jr., Route 45 und Back Door Sun – die einen mit, die anderen ohne Eintritt. Passek: „Das ist ein Spagat. Wenn wir am Ende draufzahlen, geht das nicht auf Dauer. Aber wir bieten erst einmal beides an, mit Eintritt oder auf Spendenbasis.“



Das Panoptikum bleibe im Kern erhalten, werde aber um eine jüngere Zielgruppe erweitert, hat sich die Eventmanagerin zum Ziel gesetzt: „Hierzu finden an den Wochenenden bereits Partyformate statt wie 90er-Party an jedem ersten Samstag im Monat und der Rock-Club an jedem 3. Samstag im Monat. Darüber hinaus soll es für die anderen beiden Samstage ebenfalls noch feste Termine geben. Wir haben noch viele Ideen, die aber noch ein bisschen Zeit brauchen. Wir würden gern Podiumsdiskussionen und Austausch aller Art zu verschiedenen Themen ermöglichen.“

Kneipenkultur sei eine Form von Kultur im öffentlichen Raum und habe auch einen Bildungsauftrag: „Dem wollen wir gerecht werden. Wir wollen junge Leute anregen, sich Dinge zu trauen, mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen und auch auf dem Land Diversität zu leben. Wir wissen, dass das nicht leicht wird, aber ein Versuch ist es wert! Uns ist es wichtig, dass junge Leute auch im ländlichen Raum ausreichend Möglichkeiten zum Ausprobieren und Kennenlernen von kulturellen Angeboten haben. Auch sollen besonders junge Musikerinnen Raum bekommen. Ich habe schon einige tolle Talente entdeckt, die auch im Panoptikum spielen werden.“





Charles Chilton und seine kleine Band sind immer gern gesehen auf der Bühne. © Björn Othlinghaus

Janina Passek weiß sehr wohl um die Unterschiede der Kneipenkultur in einer Großstadt wie Köln oder in einer Stadt wie Lüdenscheid. Sie nutzt Vorhandenes, um das mit Neuem zu verbinden. Gern sieht die Eventmanagerin ihren Vater auf der Bühne stehen: „Er macht noch gern selbst Musik mit seiner kleinen Panoptikumband. Es gibt sicher eine Menge Leute, die sich am Abend sagen: Lass mal sehen, was der Verrückte so macht.“



Ein regelmäßiger Klönabend für Frauen ist auch so ein Ding, das Janina Passek gern an der Humboldtstraße etablieren möchte. „Gern können sich Bands oder DJs für Konzerte bei uns bewerben“, ist sie offen für Vorschläge, die das Veranstaltungsfeld in „der absolut außergewöhnlichsten Musikkneipe in Lüdenscheid“, wie sie sagt, erweitern: panoptikum.music@web.de.