Ikonen-Ausstellung im Gemeindesaal der Erlösenkirche

+ © Schwager Katharina und Makarios Tauc mit Pfarrer Holger Reinhardt bei der Eröffnung. © Schwager

Lüdenscheid - Zahlreiche Besucher kamen zur Vernissage der Ikonenausstellung „Evangelium in Farbe“ in den Gemeindesaal der evangelischen Erlöserkirche. Zum besseren Verständnis der Welt der Ikonen wurde im Anschluss an die offizielle Eröffnung der dokumentarische Film „Ikonen, ein Fenster zum Himmel“ gezeigt.